Norla (Norwegian Literature Abroad) inviterte Norsk barnebokinstitutt til å lage et faglig program til bokmessen i Kairo, der Norge var gjesteland i år. Vårt program på bokmessen skulle vise bredden og det særegne ved norsk barne- og ungdomslitteratur. I tiden etter bokmessen har det kommet kritiske spørsmål til hvordan dette har vært gjennomført, og enkelte misforståelser, som vi ønsker å oppklare. Vi ser at vi burde ha vært tydeligere i vår kommunikasjon om vårt mandat, vårt program og finansiering.

Ingen ekstra bevilgninger

Vår deltakelse på bokmessen ble finansiert over vårt eget driftsbudsjett, der størsteparten av midlene er tildelt over statsbudsjettet. Vi mottok ingen ekstra bevilgninger i denne sammenhengen, med dekket vårt program fra midler som var budsjettert til arrangementer.

Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør i Norsk barnebokinstitutt. (Niklas Ross Lello)

Til å gjennomføre programmet hadde vi med oss flere undervisere fra våre utdanninger, i tillegg til eksterne bidragsytere. De ansatte ved våre forfatterutdanninger på bachelor- og masternivå er forfattere med faglig kompetanse innen skrivekunst, illustrasjon, film, scenekunst og litteraturformidling. De har til sammen bred kunnskap om norsk barne- og ungdomslitteratur, og gjorde det derfor mulig å vise frem bredden i litteraturen. Vi fikk også muligheten til å lære om egyptisk og arabisk barne- og ungdomslitteratur i møte med det egyptiske litteraturfeltet, som også var del av vårt faglige program.

Et godt samarbeid

Vi inviterte inn andre forfattere som var relevante for vårt oppdrag. Senere har vi fått kritikk for at de eksterne bidragsyterne har tilknytning til Norsk barnebokinstitutt. Vi ser at vi burde kommunisert tydeligere hvorfor akkurat disse forfatterne ble valgt. Vi understreker at disse ble invitert i egenskap av den kompetansen de har og bøker de har utgitt. For eksempel var det forfattere som har utgitt bøker om Egypt eller fått bøker utgitt på arabisk.

Det er leit og uheldig at vår deltagelse på bokmessen i Kairo har skapt uro og usikkerhet. Når vi nå får kritikk, så er dette noe vi vil lytte til. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med de andre aktørene innen barne- og ungdomslitteraturen, til det beste for litteraturen, leserne og fagfeltet.