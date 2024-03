Fredag fikk justisministeren overlevert rapporten fra voldtektsutvalget som hun selv nedsatte, og dommen er klar: Norge får stryk i arbeidet med å bekjempe voldtekt. Utvalget «finner ikke tegn til» at myndighetene tar tak i det store omfanget av voldtekter, som også mange barn og utsettes for. Samtidig ser det ut til at antallet voldtekter øker, ifølge utvalget. Dette bør gjøre sterkt inntrykk på både nåværende og tidligere regjeringer, som periode etter periode svikter barn, unge og voksne som voldtas.

Ansvaret ligger hos myndighetene

Regjeringen sier de skal prioritere saken, men så langt har ikke denne prioriteringen skjedd i praksis – verken innen forebygging, i helsetjenesten eller i politiet og påtalemyndigheten. Voldtektsutvalget skriver i sin rapport at norske myndigheter verken har forsøkt å finne ut av hvorfor så mange jenter og kvinner i Norge utsettes for voldtekt, eller forsøkt å iverksette målrettede tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt. Det er et stort svik mot de mange jentene som voldtas. De har rett til beskyttelse mot overgrep, men opplever i stedet at myndighetene ikke prioriterer å stanse voldtektene – på tross av at en rekke bestemmelser i norsk lovgivning og internasjonale konvensjoner som FNs barnekonvensjon, pålegger norske myndigheter å forebygge voldtekt og annen seksuell vold.

Dette sviket kan ikke fortsette.

For selv om voldtekt rammer alle kjønn, utføres den hovedsakelig av gutter og menn mot jenter og kvinner. Hele 1 av 5 kvinner forteller at de har blitt utsatt for voldtekt, og for halvparten skjedde overgrepet da de var barn. Å bli utsatt for voldtekt kan medføre alvorlige konsekvenser for livskvaliteten, den fysiske og psykiske helsen, og for utdanning og tilknytning til arbeidslivet. Hos barn som er utsatt for seksuelle overgrep, er risikoen stor for lidelser som angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforsøk.

Myndighetenes handlingslammelse står i skrikende kontrast til de negative konsekvensene for de utsatte, og til de menneskerettslige forpliktelsene norske myndigheter har.

Monica Sydgård er leder for Norgesprogrammet i Redd Barna (Nora Lie/Redd Barna)

På deres vakt?

Dixi ressurssenter uttaler til NRK fredag 8. mars at det er vanskelig å få myndighetene til å forstå hvor stort problemet er, og beskriver en ukultur med overgrep blant unge som får lov til å utvikle seg i «fred».

Redd Barnas spørsmål til regjeringen er derfor: Skal dere la dette fortsette på deres vakt?

Vi kommer med en sterk oppfordring til myndighetene om å rette opp denne massive svikten, gjennom å følge voldtektsutvalgets anbefaling om et «massivt løft for forebygging» av voldtekt og annen seksuell vold. Dette løftet inkluderer omfattende flerårige kunnskaps- og holdningskampanjer mot hele befolkningen, med en spesiell innsats mot unge. Og det inkluderer et nasjonalt løft for helhetlig seksualitetsundervisning, slik at alle barn og unge får lære om kropp, grenser, seksualitet, kjønnsmangfold, overgrep og samtykke.

Både storting og regjering må trå til for å gjennomføre dette løftet for å stanse voldtektene. Akkurat nå legges siste hånd på verket i arbeidet med en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep. På bakgrunn av dette forventer vi at forpliktelsene spikres og følges opp med betydelig finansiering.

Dette sviket kan ikke fortsette.