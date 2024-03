Forrige uke skrev skrev Håvard Clement om at Norge må gå noen runder på hva de ønsker å oppnå med bistandsmidlene. Clement viser til Kinas innflytelse gjennom bistand til en rekke afrikanske land, og hvordan denne innflytelsen er noe Norge kunne hatt selv ved å bruke våre bistandsmidler mer strategisk. Problemet er at Høyres bistandspolitikk ikke legger opp til nok økonomisk støtte til å utfordre Kinas posisjon. Det er derfor paradoksalt at Clement ber Norge tar mer plass i Afrika, men fører en politikk som vil gjøre oss mer fraværende.

Unge Høyres interesse

For han velger videre å kritisere Norges støtte til fattigdomsbekjempelse fordi han mener det ikke støtter opp under sikkerhetsmessige interesser for Norge. Men det vi vet er at fattigdomsbekjempelse har sikkerhetspolitiske konsekvenser. Det bidrar blant annet til å bekjempe sult, som vi vet ofte er bakteppet til borgerkrig. Med fattigdomsbekjempelse bidrar vi til å forhindre store flyktningestrømmer, fordi det gir økonomiske insentiver til å bli værende. Dette burde jo være i Unge Høyres interesse, når de ønsker stans i all innvandring til Norge.

Ylva Bang er sentralstyremedlem og internasjonalt ansvarlig i KrFU. (Privat)

Å bekjempe fattigdom

Nyere forskning viser at bistand har en positiv effekt på staters økonomiske vekst. En studie utgitt i blant annet World Bank Economic Review, konkluderte med at dersom et land har et stabilt tilgang på bistandsmidler tilsvarende 10 prosent av BNP, vil den økonomiske veksten øke med ett prosentpoeng per år.

Gjennom fattigdomsbekjempelse sikrer vi geopolitisk stabilitet

Nesten alle studier som har forsøkt å finne en sammenheng mellom bistand og fattigdomsreduksjon, viser at bistand har redusert antall mennesker som lever i fattigdom. Det bekrefter også en litteraturgjennomgang foretatt av Edmore Mahembe i Cogent Social Science.

Tre dollar

Utdanning er og en viktig nøkkel til å redusere fattigdom. Forskning viser tydelig at utdanning og økonomisk vekst har en klar sammenheng. For hver dollar som investeres i jenters utdanning estimeres det at den sosiale og økonomiske gevinsten for utviklingsland er nesten tre dollar.

Som medlem av OECD har Norge forpliktet seg til å bistå utviklingslandene i deres bestrebelser for å oppfylle internasjonale utviklingsmål. Retningslinjene det er enighet om i OECDs utviklingskomité, DAC, slår fast at fattigdomsreduksjon, i form av økonomisk vekst og velferd i landene på DACs liste, er den viktigste utviklingspolitiske oppgaven.

Gjennom fattigdomsbekjempelse sikrer vi geopolitisk stabilitet, og bidrar til langsiktig utvikling i de områdene det gjelder. Derfor mener jeg Unge Høyre har feil inngang når det kommer til Norads prioriteringer. Fordi vi vet at bistand funker når den satser på å bekjempe ekstrem fattigdom. Debatten bør heller handle om hvordan vi kan optimalisere den slik at den skal treffe dem som trenger bistand aller mest.