Tror du at om kvinner tar ut kontantstøtte i ett år så vil det ødelegge karrieremulighetene deres for alltid?

Ikke jeg heller. Så la oss knuse noen myter sammen.

Myte nr. 1: Fulltid hele arbeidslivet er det beste for alle (kvinner).

Arbeidsminister Tonje Brenna er opptatt av at alle kvinner skal jobbe, fulltid, alltid. Punktum. Det mener ikke jeg. Det er en myte at man mister terreng og karrieremuligheter ved å være hjemme med barna enten i en lang permisjon, kontantstøtte eller redusert stilling i noen år. Arbeidslivet er langt og kvinner er forskjellige. Noen finner sin nye karrierevei nettopp når de er i permisjon. Kanskje starter de en bedrift basert på sin nyvunne erfaring.

Arbeidsgivere som straffer kvinner for å være hjemme med barna, de bør vi faktisk velge bort. Arbeidsgiverne som er attraktive, er de som gir kvinner muligheter til tross for at de kanskje velger å være hjemme med barna i noen år. Når det er sagt, velger de fleste kvinner å jobbe fulltid og trives godt med det. Det aller viktigste er derfor å tilrettelegge for en god balanse mellom jobb og fritid, og gi mer fleksibilitet i arbeidslivet.

Myte nr. 2: Alle (kvinner) skal jobbe for å bli toppledere.

Eller skal de det? Politikerne som fronter hvor viktig det er at kvinner skal jobbe for å bli toppledere, har gjerne store ambisjoner selv. Ønsket om lange arbeidsdager gjelder ikke for alle. Snarere tvert imot. Noen lever for å jobbe, men de fleste jobber for å leve. Det må være lov å ønske å trives i jobben sin, uten å ha ambisjoner om å bli leder eller toppleder. Handler ikke lykken i livet om å leve et balansert liv der man har tid til det som gir verdi ellers i livet også? Det er forskjell på å være rik og leve et rikt liv.

– Nå må vi gi kvinner friheten til å velge selv hva som er best for dem – uten storsamfunnets krav for forventinger, skriver Ida Lindtveit Røse. (Erlend Berge)

Menn har også fått flere forventinger på hjemmebane og vil heller ikke ha en jobb i ubalanse mellom fritid og jobb. Det er en positiv utvikling, som jeg heier på. Det er viktigere å legge til rette for at familier får en god balanse mellom jobb og familieliv, enn å legge opp til løsninger der enten mor eller far skal bli toppleder. Alle kvinner og menn skal ha muligheten til å nå toppen om de ønsker det, men det bør ikke være forventningen eller utgangspunktet for politiske forslag. Det er jo heller ikke en forventning at alle som driver med idrett i barndommen skal bli toppidrettsutøvere.

Myte nr. 3: Kvinnene klarer ikke å bestemme selv hvordan de ønsker at livet sitt skal leves, derfor må politikerne å blande seg inn.

Da kvinnenes arbeidsdag i hovedsak var i hjemmet, og oppgavene sentrerte seg rundt barn og husarbeid, var det viktig å få flere kvinner ut i arbeid. Det er ikke situasjonen i dag. Nå må vi gi kvinner friheten til å velge selv hva som er best for dem – uten storsamfunnets krav for forventinger. Når politikerne krever at de er på jobb, når kvinnene heller ønsker å prioritere annerledes. Eller når deres mødre eller andre i nettverket mener de burde jobbe mindre for å bruke tid til barna. Det er ikke frihet. Det er å være i et krysspress mellom motstridene forventinger.

På Lindmo for et par uker siden var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun gjest. Samtalen gikk fort inn på hvordan de organiserte det på hjemmebane når mor jobbet i Oslo og familien bodde Stavanger. Innslaget før Nessa Nordtun kom inn i studio, handlet om mennene i Kaizers Orkestra. Men programleder Anne Lindmo spurte ikke dem om hvordan ståa har vært hjemmebane etter et langt liv på turné. Jeg mener vi må slutte å stille krav til kvinner som vi ikke stiller til menn, enten det gjelder at de skal være på jobb eller være sammen med barna sine. De må få velge selv og vi som samfunn må gi dem friheten til nettopp det.

Myte nr. 4: Du må bli ferdig med karrieren før du får barn

For hvert år som går øker gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, og nå er den over 30 år. Fødselsraten går nedover, og færre velger å få tre barn eller flere. Mange tenker at man skal gjøre seg ferdig med karriere, reise og en aktiv hverdag før man får barn. Det er riktig at det å få barn snur hverdagen på hodet, men det er en myte at det ikke lar seg kombinere med jobb og andre interesser. Hverdagen blir kanskje litt annerledes og prioriteringene hardere. Men det er ikke umulig å ha en karriere, egentid og samtidig stille opp for barna. Så har vi som samfunn også innrettet både velferdsordningene våre og arbeidslivet til at det lønner seg mest å få barn i midten av 30-årene. Det bør vi kvinner stå sammen om å endre.

Myte nr. 5 KrF vil lenke mødre fast til kjøkkenbenken

Det å være mor er en fantastisk rolle å ha, men det betyr ikke at det er den eneste rollen. Noen elsker å lage mat, jeg hater det. Det er selvsagt ikke et mål at noen skal jobbe mindre, det er et mål at familiene skal ha tid sammen. Vi ønsker at kvinner selv skal få velge selv hvordan de ønsker å rullere mellom de ulike rollene de har i livet, som venninne, ektefelle, arbeidstaker og mamma.

Reell frihet handler om å velge ikke bare det som er forventet, men det som ligger hjertet nærmest. Lenkene mellom kvinnen og kjøkkenbenken har blitt brutt for lengst, men vi må støtte kvinner som ønsker å bryte seg løs fra lenkene som storsamfunnet påfører mor. Kvinner skal få gjøre akkurat det man vil. Få mange barn, ikke få barn. Ta kort permisjon, lang permisjon, bli toppleder, bli mellomleder, jobb mye, jobb lite - men gjør det som føles best for deg!

Gratulerer med dagen alle kvinner!