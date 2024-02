Beklager at Espen Ottosens artikkel har skapt usikkerhet blant misjonærbarn

Utsyn publiserte 15.02.24 en artikkel av Espen Ottosen under tittelen «De virkelig vonde historiene». Samme artikkel er blitt referert i Dagen og Vårt Land.

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at utsagn i denne artikkelen har blitt opplevd som bagatelliserende og kan tolkes i retning av at Misjonssambandet nå har satt punktum i Misjonærbarnsaken. Det er viktig for meg å si at det ikke er tilfelle.

Vi beklager at dette har skapt usikkerhet og frustrasjon blant mange misjonærbarn, der målet nå er å finne gode løsninger sammen.

Den nevnte artikkelen er det Ottosen selv som skriver, med hovedanliggende å beklage en artikkel han skrev i Magazinet tilbake i 2007. Når det gjelder dialogen med organisasjonen Sendt bort så er det ledelsen i Misjonssambandet ved undertegnede sammen med Hans Arne Sanna og Ragnhild Myren som ivaretar denne.

