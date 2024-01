I halvannet år har NRK sendt direktesendte gudstjenester på TV og radio, hver uke. Det er enfin videreutvikling av den tradisjonsrike radiogudstjenesten.

Nå sist fra Ulstein kyrkje på Sunnmøre. En sprell levende-gudstjeneste, der evangeliet ble forkynt i ord, musikk og handling – med full kirke, femåringer og barnekor. Kommentarer i sosiale medier vitner om at gudstjenesten er sett av mange. Kommende søndag er det gudstjeneste fra Jessheim kirke.

Dyktige medarbeidere

Takk NRK, for at dere sender helt vanlige gudstjenester, akkurat slik som de er. Uansett om det er dåp eller nattverd, orgel eller band, nynorsk, bokmål eller samisk. Alt er en del av Den norske kirkes gudstjenesteliv, og variasjonene settes pris på. Det bidrar også til kunnskap om kirkens varierte tilbud.

Takk NRK, for at dere viser frem folkekirkens dyktige medarbeidere. Liturger, forkynnere, tekstlesere, sangere, musikere, teknikere eller praktiske riggere. Enten de er frivillige eller ansatte – foran eller bak kameraet. Nærmere 40 prosent av Den norske kirkes frivillige bidrar inn i planlegging og gjennomføring av gudstjenester. TV-gudstjenestene løfter frem lokalkirkens mange talenter!

TRO: Kristin Gunleiksrud Raaum er leder av kirkerådet. Hun takker NRK for samarbeidet så langt. (Erlend Berge)

Takk NRK, for at dere deler av deres formidlingskunnskap. Menighetene som sender gudstjenester fast, får erfaring med å detaljplanlegge gudstjenesten. De øver på overganger, får erfaring med kameraer og er bevisst sin brede målgruppe. Dette er gode erfaringer som bidrar til økt kompetanse i lokalkirken.

Forstå hverandre

Takk NRK, for at dere viser frem levende tro i det åpne rom. I et livssynsåpent samfunn, må også NRK være livssynsåpen. Det medfører også nærkontakt med levende tro, også andre religioner. Derfor er det viktig å opprettholde programmer som «Festen etter fasten». Kjennskap til tro og trosutøvelse er viktig for at vi skal forstå hverandre som mennesker.

De TV-sendte gudstjenestene viser en levende folkekirke og dens dyktige medarbeidere. Takk for samarbeidet så langt, NRK!