Et pipeorgel tåler temperatursvingninger

I et innlegg i Vårt Land 4. januar anbefaler pensjonert organist Terje Haugom at kirkene bør få digitale orgler framfor de mer tradisjonelle pipeorglene. Han skriver: «Skal et pipeorgel fungere jevnt og godt, kreves jevn temperatur ukene gjennom.»

Vi i Hovedorganisasjonen KA er rådgivningsmiljø for mange av landets orgeleiere, med en egen avdeling for kirkebyggforvaltning. Vi erfarer at mange tror at orgler tar skade av ujevn temperatur, men dette stemmer ikke med våre undersøkelser.

Orgelet kom flere hundre år før oppvarming av kirker ble innført, og de stod dermed i rom med store temperaturvariasjoner gjennom året. For noen år siden gjennomførte KA et prosjekt der vi samlet ulike orgelfaglige ressurspersoner og gjennomførte undersøkelser i kirkerom. Konklusjonen da var at orgler og inventar ikke skades av variasjon i temperatur.

Skader kan imidlertid oppstå ved store svingninger i luftfuktigheten, og bruk av luftflukter må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. Med dagens teknologi er det mulig å følge med på den relative luftfuktigheten både i bygningskroppen og i orgelet for dermed å kunne sette inn målrettede tiltak.

Haugom vektlegger forskjellen på innkjøpspris på digitale orgler og pipeorgler. Våre undersøkelser har vist at digitale orgler har en forventet levetid på om lag 20-30 år, men dagens pipeorgler av god kvalitet har en vesentlig lengre levetid og kan repareres. Et slikt langsiktig perspektiv er ekstra relevant når det gjøre investeringer i kirkebygg, da disse skal tas vare på og utvikles med tanke på generasjonene etter oss.