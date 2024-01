Norske kirkeverger opplever at budsjettene krymper, og oppgavene til vedlikehold og reparasjoner står i kø. En må knipe litt her og litt der, og en må prioritere. I kirker og kapell som ikke er i daglig bruk velger kirkevergen å sette ned temperaturen. Strømmen koster, og Kong Vinter er nådeløs.

Som organist vet jeg godt hvordan kald, tørr luft virker på pipeorgelet. I tillegg til at det blir tydelig ustemt, tørker trepiper, vindlader og fasadedekor opp, slår sprekker, metallpiper av sink og tinn blir også ustemte, og alt dette reparerer ikke seg selv. Orgelreparatører er få her til lands, og tørkeskader er svært kostbare å utbedre. Noen steder har reparatører blitt bestilt fra utlandet. Det sier seg selv at transport, materiale, arbeid, kost og losji koster mer enn budsjettet har godt av.

Skal et pipeorgel fungere jevnt og godt, kreves jevn temperatur ukene gjennom. Og om vinteren må luftfukterne holdes i orden, for å motvirke tørr vinterluft. Det koster også. Men det finnes faktisk en løsning på hele problemet.

Digitale orgler

Ute i verden, i Europa, og også i Norge har flere kirkeverger, fellesråd og rådmenn innsett at for å få bukt med alt det kostbare vedlikeholdet, reparasjoner og restaureringer av pipeorgler – som egentlig har forandret seg lite siden 1700-tallet – har de gått inn for vår tids moderne digitale kirkeorgler. De mest anerkjente merkene fungerer stabilt under alle temperatur- og luftforhold. De blir ikke ustemte, låter som gode pipeorgler, og krever kun vedlikehold med støvklut.

Det er dessuten betydelig forskjell i pris. I dag koster én piperekke til et bra pipeorgel opp mot 250.000 kroner. Et 20 stemmers pipeorgel kommer gjerne på 5-7 millioner kroner. Et digitalt kirkeorgel derimot, med tre manualer, full pedal og koplere og 50 stemmer koster 500–600.000 kroner, inkludert installasjon og intonering.

Organisters motvilje

Det eneste problemet kirkevergene møter, er enkelte organisters motvilje til å spille på annet enn «de gode gamle». Menighetene derimot roser den vakre og varierte musikken vår tids – og framtidas – orgler leverer. Når det gjelder organistenes motvilje, så er dette noe de bare må godta.

Tiden står ikke stille i kirken heller. Digitalt tale- og sanganlegg og digitalpiano er begge godtatt og i bruk i svært mange av norske kirker. Kirkens hovedinstrument, innført av pave Gregor den store på 1200-tallet, tåler sannelig en fornyelse! Musikk til Guds ære er like høyverdig spilt på et moderne orgel! La ikke vinterkulden ødelegge!