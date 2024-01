Jane Doe blir brukt som navn på ofre utsatt for overgrep når jentenes eget navn skal anonymiseres. Praksisen er vanlig i USA og i Storbritannia. Det er altså tale om flere jenter i denne saken, omtalt som Jane Doe.

I høst ble det kjent at Mike Bickle (68), grunnleggeren av det evangelikale bønnehuset International House of Prayer (IHOP), ble anklaget for seksuelt misbruk av flere kvinner over flere tiår. Den tidligere lederen har kommet med en delvis erkjennelse, men erkjenner ikke seksuelle overgrep. Han kaller det moralsk svikt og mener han har utøvd dårlig dømmekraft. I hans siste tale på IHOP forkynte han om djevelen som en anklager, og advarte mot falske anklager.

I et intervju forteller en av varslerne, som blir kalt Jane Doe, at Bickle forgrep seg på henne i en årrekke. Han leide ulike leiligheter til henne og oppsøkte henne der. Han delte også en profeti med Doe om at Bickles kone skulle dø i en ulykke, slik at den daværende 42-år gamle bønnelederenn kunne gifte seg med jenta.

«Vi tror på Jane Doe»

I denne fasen når ting rulles opp, er miljøet delt i to. Den ene delen forsvarer lederen Mike Bickle. De mener overgrepsanklagen mot Bickle er et angrep fra djevelen. I forlengelsen av dette, argumenteres det med at beskyldningene vil forhindre bønn for Israel i de siste tider. De oppfordrer til å ikke diskutere saken i sosiale medier eller andre steder. Opplevelsen er at Jane Doe og andre varslere blir mistenkeliggjort og hendelsene de skal ha opplevd blir forsøkt forminsket. Selv har lederskapet i IHOP oppfordret medlemmene sine til å be for situasjonen.

Den andre delen av miljøet står på den krenkedes side. De ønsker en uavhengig part til å granske hendelsene. Mange poster «We believe Jane Doe» i sosiale medier for å vise at de står på varslernes side.

Jeg har selv vært på IHOP flere ganger. Tusenvis av mennesker har blitt inspirert og inspireres fortsatt av miljøet. På 2000-tallet var jeg bønneleder i Oase og det var givende å se hvordan IHOP har stått i bønn og lovsang døgnet rundt siden 1994. Men jeg mener det er viktig å ikke dekke over alvorlige omstendigheter med halvveise innrømmelser.

Den skjulte rapporten

Bickle er ikke den eneste av lederne i IHOP-miljøet som har blitt anklaget for seksuelle overgrep. Organisasjonen GRACE (Godly Response to Abuse in Christian Environment) var i 2019 engasjert i en overgrepssak knyttet til IHOP. Saken gjaldt ikke Bickle, men en annen leder ved IHOP. Det resulterte i en rapport fra GRACE sin side.

I enkelte kristne miljøer er det viktig å ha en hederskultur. Man skal snakke positivt om hverandre.

En IHOP-ansatt hadde angivelig tidlig i sin pastorale karriere utført overgrep mot en 14 år gammel jente, kalt Jane Doe i rapporten. Hun hadde akkurat mistet faren sin. Dette ble etterhvert gjort kjent og mannens tidligere kirkelige arbeidsgiver håndterte det på følgende måte: Mannen ble tvunget til å bekjenne sin synd og ba om unnskyldning til jenta. For et tillitsbrudd i relasjon til alle som betror sine barn og unge til et slikt miljø!

Dette til tross for at GRACE-rapporten fra 2019 stilte store spørsmål ved om mannen egentlig var skikket til å fortsette å jobbe med barn og ungdom. Lederskapet valgte imidlertid å dysse det hele ned, og fortsatte å ha ham som ansatt. Lederskapet valgte å skjule rapporten, frem til den ble lekket i 2023.

Det er også talende at lederskapet i IHOP ikke vil bruke GRACE i saken som pågår nå, siden IHOP ikke fulgte deres anbefalinger i 2019. Det «uavhengige» advokatfirmaet som ble hyret inn i desember 2023, er kjent for å ha representert flere flere som har blitt beskyldt for seksuelle overgrep.

En falsk hederskultur

Det kan dermed se ut til at det finnes en ukultur som forsvarer og skjuler overgriperen, istedenfor den overgrepsutsatte. I enkelte kristne miljøer er det viktig å ha en hederskultur. Man skal snakke positivt om hverandre. Slagsiden er at det blir vanskelig å fremme kritikk. Den som varsler kan bli stemplet som bitter og kritisk, få beskjed om å omvende seg og be istedenfor.

Det tok den anonyme varsleren Jane Doe 20 år å fortelle hva som skjedde da hun var 19 år. Mike Bickle derimot erkjenner kun upassende oppførsel. Ingen som opplever seksuelle krenkelser i kristne miljøer skal måtte oppleve mistenkeliggjøring. I tiden som kommer vil kanskje flere falske fasader revne. Det er vondt, men nødvendig. Vi må sammen si stopp!