Å oppfordre folk til å reise unødvendig med fly, er ikke en kristen avis verdig

Det er i dag bred enighet om at klimaendringene truer livet på kloden og at de skyldes oss mennesker – og at det haster med å legge om kursen. Derfor må vi presse politikerne til å fase ut fossil energi og fase inn fornybar energi, nå – raskt og resolutt. Her kan vi alle gjøre litt. Vårt Land gjør definitivt ikke sitt.

Elisabet B. Breen, teolog, mormor og medlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon (Privat)

Vil du som leser Vårt Land gjøre noe bra for klima? Selvsagt vil du det! Det mest effektive vi som privatpersoner kan gjøre, er å kutte ut eller ned på unødig flyging, især lange distanser. Jeg har venner som er stolte av å halvere reiseplanene sine. De skal roses så de nærmer seg null. Selv har jeg stått med begge beina på bakken i 14 år. Det som er bra for kloden, er bra for meg.

Hva skjer når en kristen avis frister med ferieflyging? Når bilder og beskrivelser lokker og drar mot Pauli eller endog Jesu fotspor? Jeg antar noe av det samme som skjer når regjeringen Støre mener det er «greit» å fortsette med olje og gass. Når voksne folk med masse kunnskap og attpåtil kristne verdier sier så, ja, da er det sikkert greit eller hvertfall ikke helt spinngæærnt.

Ingen bør gjøre som oss

De fleste i Norge drar utenlands minst én gang i året. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at luftfarten står for rundt to prosent av norske utslipp, men da regner de bare med innenriksreiser. SSB tar heller ikke med at utslipp i store høyder har sterkere effekt på klimaet enn utslipp nær bakken. Samlet CO2-utslipp fra nordmenns flyreiser i inn- og utland kan derfor utgjøre langt over ti prosent av det norske klimagassutslippet.

Å oppfordre folk til å reise unødvendig med fly, er ikke en kristen avis verdig

I tillegg kaster den enkelte 40 kilo spiselig mat, 20 kilo klær og 100 kilo plast hvert år. I 2021 slapp vi ut 7,6 tonn CO2 pr hode. Men regner vi med brenning av den olja vi eksporterer, må tallet tidobles! Norge er på verdenstoppen i klimautslipp per hode, bare slått av Qatar, Kuwait og Brunei. Det globale gjennomsnittet er derimot på 4,7 tonn. Hvis alle gjorde som oss, ville vi trengt tre jordkloder. Kyrie eleison. Ingen bør gjøre som oss.

Grønn reiseklubb

Stadig flere i dag tar tog, sykkel eller bruker apostlenes hester. Mange opplever å finne ro og en ny tilstedeværelse. En sterkere livsfølelse. En bedre samvittighet. Vårt Land kunne skapt en Grønn reiseklubb. Det hadde vært noe, det!

Å oppfordre folk til å reise unødvendig med fly, er ikke en kristen avis verdig. Kampen for en fortsatt levelig klode henger tett sammen med vår kristne tro på Den treenige Gud som vil liv, rettferdig fordeling og levelige vilkår for alle skapninger. Dette er verdier som Vårt Land burde fronte, i ord og i handling.