Putins krig mot Ukraina pågår for fullt og vi hører at dette kan bli en langvarig krig. En krig basert på løgner og et diktatorisk lederskap som fører sitt eget folk bak lyset. For å holde kontroll på det russiske folket, utføres grov undertrykkelse og represalier. Selv om Gaza-konflikten og den grove urett som begås krever stor oppmerksomhet, kan vi ikke la krigen i Ukraina få mindre oppmerksomhet og støtte. Det handler om Europas fremtid.

Håkon Lønsethagen, samfunnsengasjert forsker innen telekommunikasjon (Foto: Privat)

Rømmer fra egne styrker

Strategien til Putins militære lederskap medfører enorme tap av egne soldater. Brorparten av de russiske soldatene ønsker ikke denne krigen, men de har blitt tvunget til mobilisering og krigshandlinger, basert på usanne premisser. Ukraina på sin side oppfordrer russiske soldater til å overgi seg, og startet for en tid tilbake Jeg vil leve-kampanjen for å hjelpe russiske soldater til å rømme fra egne styrker og overgi seg til de ukrainske styrkene. Et ukjent antall russiske soldater har benyttet denne muligheten. Ukraina har også lykkes i å overmanne russiske soldater, og håndterer dermed et betydelig antall russiske krigsfanger.

Hvorfor får ikke denne problematikken større oppmerksomhet i norske medier? Burde ikke Europa, inklusiv Norge, aktivt og høylytt støtte Ukraina i sine forsøk på å hjelpe russiske soldater til å overgi seg og redde sine liv? Europeiske soldater og hjelpearbeidere bør også kunne bidra inne i Ukraina med et mandat om å hjelpe ukrainske soldater å ta hånd om russiske krigsfanger.

Ved å sette problemet på den offentlige agendaen vil dette kunne utgjøre en forskjell. En tydelig europeisk ambisjon om å redde russiske soldater fra krigen, og ta hånd om disse i henhold til internasjonal rett, vil skape en ny dynamikk i krigen og skape ytterligere problemer for Putin. Kan dette også redusere krigens varighet?

Kan utgjøre en positiv forskjell

Europeiske land bør ta imot soldater i egnede interneringsleirer og sikre at soldatene får en human behandling slik reglene tilsier. Soldatene vil få tilgang til vestlige medier og danne seg sitt eget bilde av krigen og dens omkringliggende premisser. På denne måten vil de kunne reorientere seg, og vi kan håpe at de får muligheter til å formidle et mer nyansert bilde av konflikten tilbake til familie og venner. På sikt kan vi håpe at det russiske folk på denne måten får et mer sannferdig bilde av krigen og situasjonen omkring denne. Journalister, hjelpearbeidere og forskere vil kunne besøke leirene for å høre og formidle de russiske soldatenes historier.

Det er grunn til å tro at dette vil gjøre en positiv forskjell på flere vis. Putins regime vil før eller senere falle. En slik innsats kan spare soldaters liv på begge sider av konflikten. Våre bidrag til human behandling av de russiske soldatene vil sette en viktig kontekst når man en gang i fremtiden må skifte fokus til forsoning, og hvor soldatene (selv de med kriminell bakgrunn) skal hjelpes tilbake til samfunnet og dit de er hjemmehørende. Kan vi også håpe at dette kan påvirke det russiske folk og hvordan de bruker sine stemmer i Russland?