KNIF har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 11. desember. Slik jeg leser forrige ukes nyhetssak i Vårt Land, står bare én sak på dagsorden: Fremtiden for den kristne TV-kanalen TVL.

Bakgrunnen er kanalens økonomiske situasjon. Selvsagt er det krevende å dra i gang et heldags TV-tilbud som ikke er kommersielt, men ideelt, og som er avhengig ikke bare av seere, men også av givere. Nå er situasjonen heldigvis slik at både antall seere og givere vokser mer enn tidligere forventet. Men ingen har garantier for hvordan fremtiden vil utvikle seg.

Slik situasjonen nå er, har TVL fortsatt preg av satsing og pionervirksomhet. En slik fase preges mer av energi og visjoner enn av trygghet og økonomiske garantier. Dette er nok mange av de organisasjonene som eier TVL gjennom KNIF vel kjent med fra sin egen virksomhet.

Hvis TVL må avvikle, mister vi en kanal som ikke bare lager egne program over et bredt spekter med en tydelig kristen verdiplattform. TVL sender også innkjøpte kvalitetsprogram om samfunn, historie, kultur og tro. Programmene sendes lineært, men de er også alltid lett tilgjengelige digitalt på tvl. no.

For den som etterspør gjennomgående seriøse TV-program til å bli klok av, finnes det etter min vurdering ikke noe annet norsk alternativ til NRK enn TVL. Er det en drøy påstand? Ta en titt på programoversikten i avisa, og sammenlikn innholdet på TVL med den kommersielle kanalen TV2 – for ikke å snakke om det tankelette dill og dall som går på TV Norge og TV3.

Dette handler ikke bare om at vi som vil være kristne trenger en kanal som TVL for å vokse i tro og innsikt. Dette handler minst like mye om at folk flest trenger TVL for å ha tilgang på stoff til en informert og saklig samtale om viktige tema. TVL er en kanal som vi med frimodighet kan anbefale naboer som ikke kaller seg kristne men som er verdibevisste og søkende.

Det er ikke noe alternativ til TVL, og det vil være trist å miste et slikt tilbud. Hvis TVL må avvikle nå, er jeg redd toget er gått for et tydelig og permanent kristent nærvær på TV-skjermen med bred appell.