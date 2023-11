Melder om positiv utvikling for TVL - skal lodde stemningen blant eierne

TVL trenger millioner for å fortsette driften. Samtidig er flere av Knifs eiere usikre på om de vil gi mer penger til den kristne TV-kanalen, skrev avisen Dagen i sommer.

Onsdag denne uken har styret i Knif AS innkalt aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling 11. desember. Der ønsker de å lodde stemningen blant Knifs eiere:

«TVL har hatt en sterkere utvikling i seertall og giverinntekter i høst enn det som vi prognostiserte på ettersommeren. Det er fortsatt høyere kostnader enn inntekter, men veien fram til balanse er betydelig kortet ned, og den nødvendige friske kapitalen fram dit, er betydelig redusert. Det gjør at styret i Knif AS ønsker å sjekke ut om hvor eierne står i forhold til det», skriver de i innkallingen.

De opplyser at det vil bli sendt ut mer grundig dokumentasjon som grunnlag for dette en ukes tid i forkant av møtet.

Ble reddet

Vårt Land har vært i kontakt med styreleder og konsernsjef i Knif AS. Ingen av dem ønsker å kommentere innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen.

TVL eies av den kristne fellesorganisasjonen Knif, som igjen eies av 64 kristne organisasjoner. Kanalen var tidligere eid av Vårt Land, fram til den ble besluttet nedlagt i januar i år. Begrunnelsen bak nedleggelsen var den gang manglende lønnsomhet. TV-kanalen ble reddet da Knif kom inn fra siden med fersk egenkapital på fem millioner kroner.

I sommer ble det kjent at kanalen har store økonomiske problemer. Under et uformelt eiermøte i slutten av juni, fikk eierne beskjed om at de fem millionene kom til å være oppbrukt innen september. Opprinnelig var planen at disse skulle vare helt til neste sommer, skrev avisen Dagen.

To måneder senere besluttet styret at Knif ikke skal tilføre nye midler til kanalen, skrev den samme avisen.

Alf Gjøsund, daglig leder i Knif Media og ansvarlig redaktør for TVL, er kjent med at Knif har innkalt eierorganisasjonene til en ekstraordinær generalforsamling. Utover det har han ingen kommentarer knyttet til innkallingen.

Han har følgende å si om kanalens økonomiske situasjon:

– Vi har fått inn dobbelt så mye gaver som beregnet, men ikke så mye som vi trenger. Vår situasjon er fortsatt truet, men jeg har håp om at det finnes en løsning for TVL, sier han.

– Kan ikke overleve uten mer midler

– Hvor langt unna er dere for å få til en bærekraftig drift?

– I oktober og november nærmer vi oss balanse, mens andre måneder har vi vært godt under. Men for hver dag som går blir gapet mellom utgifter og inntekter mindre. Vi får stadig flere faste bidragsytere. Noen gir også betydelig summer, sier Gjøsund.

Gjøsund forteller at kanalen i dag har cirka 550 faste givere. Han sier også at kanalen mottok 577.000 kroner i gaver i oktober.

– Det var spesielt på grunn av en direktesendt aksjon, men også november ender på langt over budsjettert. Seerne våre mobiliserer kraftig om dagen, for å si det sånn.

På spørsmål om TVL kan overleve uten å få tilført nye midler fra Knif, svarer Gjøsund:

– Midlene må ikke nødvendigvis komme fra Knif, men vi kan ikke overleve ut at det blir tilført mer midler. Vi trenger også faste bidragsytere og gaver fra enkeltpersoner.

– Hva er ditt budskap til eierne på den ekstraordinære generalforsamlingen?

– Det må jeg i så fall ta der, sier han.

Foreløpig ingen avgjørelse

Misjonssambandet har en eierandel på 11,7 prosent i Knif AS, og er med det den tredje største eieren i selskapet. Informasjonsleder Espen Ottosen skriver i en e-post til Vårt Land at de vil delta på den ekstraordinære generalforsamlingen og gi sine vurderinger og innspill der.

– Vi synes det er flott at TVL har hatt en positiv utvikling, men så langt har vi ikke avgjort hva som vil våre vårt standpunkt når det gjelder involveringen i kanalen fra Knif fremover, skriver Ottosen.