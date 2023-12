Jeg skriver dette som kristen og som medlem i Den norske kirke (DNK) med stor tilhørighetsfølelse og kjærlighet til kirken min: Jeg vil anbefale alle jeg kjenner som har DNK som sitt åndelige hjem til å ikke høre podkasten «Kulturkrigen».

Der blir DNK angrepet og uthengt. I åpent lende baksnakkes DNK. Podkastvertene Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø, som også er pastorer i Jesusfellesskapet, går langt over streken for hva som er saklig eller hva som har rot i virkeligheten.

Therese Egebakken er medlem i Den norske kirke. Hun reagerer sterkt på podkasten Kulturkrigen. (Erlend Berge)

Jeg angrer på at jeg hørte en av episodene i det hele tatt, men nysgjerrigheten ble for stor etter å ha fulgt med i de kristne avisene de siste dagene. Derfor gjorde jeg tabben det var å lytte på en episode. Podkastvertene tråkker hardt på blant annet sånne som meg, og jeg kjenner at ordene som kommer derfra sårer.

Derfor vil jeg advare andre mot å høre på den. Sjansen er der for at du kommer til å kjenne på ubehag eller lignende om du velger å lytte på den.

«DNK er ikke en kristen kirke»

Jeg tok notater mens jeg lyttet. La meg dele noen av de verste og groveste ytringene:

«DNK er ikke en kristen kirke»

«(...) det er destruktivt å være i DNK. Det er en helt annen Gud, en helt annen religion».

«De fleste medlemmer i DNK er ikke kristne»

«hvis du lever etter hva biskopene i DNK forkynner, så vil du gå fortapt»

«(...) løp for livet [ut av Den norske kirke]»

«(...) det er færre som er kristne medlemmer i DNK enn de som ikke er kristne og medlem i DNK»

Dette er et svært lavt nivå å legge seg på hvis en ønsker dialog med «meningsmotstandere» eller noen som helst i Den norske kirke. Er dette sånn vi ønsker å omtale andre religiøse, uansett hvor ulike eller uenige vi måtte være? Det håper jeg ikke!

Det understrekes flere ganger at episoden handler om institusjonen og ikke om folkene i DNK. Jeg mener at det er ikke mulig å snakke om institusjonen, uten å snakke om menneskene som er en del av den.

Hva vil de oppnå med å slenge stygge kommentarer mot Den norske kirke og menneskene som har sin tilhørighet der?

Hva vil de oppnå?

Jeg spør meg: Hvorfor i alle dager bruker programlederne energi og tid på å snakke nedsettende om folkekirken når de selv er pastorer i Jesusfellesskapet? Skjer det for lite interessante ting i egen kirke? Hvor gode eksempler er disse som pastorer for sin menighet? Og hva vil de oppnå med å slenge stygge kommentarer mot Den norske kirke og menneskene som har sin tilhørighet der?

Man kan selvfølgelig være kristen uten å være medlem i DNK. Heldigvis er jeg medlem i DNK og velger dette som mitt åndelige fellesskap likevel. Jeg går ikke i andre kirker enn DNK, fordi det er riktig for meg. Det er trist at de ikke respekterer det.

Jeg har lest informasjonen om hva deres kirke, Jesusfellesskapet står for. Det er flere ting jeg ikke er enig med Jesusfellesskapet i, men jeg kommer ikke til å lage podkast hvor jeg slenger ut grove og uriktige påstander mot dem, som jeg ikke har belegg for eller som kan anses som saklige.

Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø er pastorer i Jesusfellesskapet og podkastverter i Kulturkrigen. (Foto: Privat)

Hvem er kristne?

Hvem er kristne i DNK? Hvem generelt er kristne?

Det har ikke pastorene i Jesusfellesskapet fasiten på. Heller ikke jeg. Det vet mennesker best selv. Jeg opplever det som lavmål og provoserende at de hardt tar opp pekefingeren og dømmer de fleste medlemmer i folkekirken til å ikke være kristne.

Hvem er kristne i DNK? Hvem generelt er kristne? Det har ikke de fasiten på

Jeg er uenig med mange av lederne i Den norske kirke og jeg er uenig med mange av kirkegjengerne i kirken min, men jeg dømmer ingen av dem til å ikke være kristne på grunn av det! Jeg er sjokkert over alt disse pastorene våger å påstå og jeg er lei meg. Fordi det angår kirken jeg er utrolig glad i, meg selv og andre som aktivt velger Den norske kirke sitt åndelige fellesskap.

Til slutt: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» står det i Johannes 3:16.

Min konklusjon er dersom man tror på Jesus, så har man evig liv. Folk vet best selv om de tror eller ei.

Innlegget er en forkortet versjon av en tekst som er publisert på Egebakkens Facebook-side.