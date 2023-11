Norge har et ansvar for å ta imot sine borgere som har vært utsatt for krig og vold i Gaza. Men det er ikke nok å bare hente de hjem. Vi må også sørge for at de får den nødvendige hjelpen og støtten de trenger for å bearbeide sine traumer og integreres i samfunnet. Dette gjelder spesielt barna, som har opplevd grusomme ting som ingen barn burde oppleve.

Maria Greenberg Bergheim, generalsekretær i UNICEF Norge. (Foto: Unicef Norge)

Spesialisert omsorg

Traumer er psykiske sår som oppstår når en person opplever eller er vitne til noe som truer livet eller den fysiske eller psykiske integriteten. Traumer kan føre til symptomer som angst, depresjon, søvnproblemer, mareritt, flashbacks, konsentrasjonsvansker, skyldfølelse, sinne, isolasjon og mistillit. Barn og unge som har vært utsatt for traumer trenger spesialisert omsorg og behandling for å komme seg.

Gaza, et av verdens mest tettbefolkede områder, er hjem til 2,2 millioner mennesker, hvorav halvparten er barn. Tusenvis av disse barna har mistet livet, men alle er berørt av situasjonen. Over 200 av disse er norske borgere, hvor også halvparten av disse er barn. Disse venter nå på å komme hjem. Dette understreker den kritiske betydningen av et robust mottaksapparat i Norge for de som returnerer fra Gaza.

Vi står overfor en enorm utfordring: Er vi virkelig forberedt på deres hjemkomst? Dette er ikke bare et spørsmål, men en presserende oppfordring til handling. Vi må sikre at vi har de nødvendige ressursene og støttesystemene på plass for å hjelpe disse individene med å gjenoppta livene sine i Norge.

Vår plikt

Norge må forberede et godt mottaksapparat for traumatiserte barn og unge som nå kommer hjem fra Gaza. Dette er UNICEF sine anbefalinger: