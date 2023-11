Stiftelsen MorFarBarn publiserer for tiden annonser på Vårt Lands nettsider. De handler om lovforslaget som vil forby såkalt konverteringsterapi. Annonsene leder til en side med lenker til en lang rekke ressurser angående tematikken: Stortingsproposisjonen og lovforslaget, flere titalls kritiske høringsuttalelser, artikler og andre ressurser. Kun tre av lenkene leder til stoff produsert av MorFarBarn.

Annonsenes hensikt er å gi tilgang til stoff som balanserer den usedvanlig ensrettede og unyanserte stortingsproposisjonen som tidligere statsråd Anette Trettebergstuen står bak.

Daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn, Øivind Benestad (Boe Johannes Hermansen )

Usaklig kritikk

Denne type folkeopplysning blir underlig nok for sterk kost for generalsekretæren i Norges kristelige studentforbund, Eline Heidisdatter Lorentzen. 2. november kritiserte hun Vårt Land i sterke ordelag for å tillate slik annonsering. Derved «mister Vårt Land fullstendig objektiviteten sin», skriver hun. Meningsmangfold står tydeligvis ikke særlig høyt i organisasjonen hun leder.

Én ting synes innlysende: Loven vil skape mye usikkerhet, frykt og selvsensur hos foreldre og helsepersonell

Lorentzen kommer også med usaklige og uriktige påstander om at annonsene «antyder at [unge kristne] må endre den de er for å bli elsket av Gud». Et slikt utsagn må enten dreie seg om uvitenhet, vrang vilje eller bevisst hersketeknikk.

Lorentzen påstår dessuten at konverteringsterapi er skadelig for unge mennesker. Dersom hun tror at lovforslaget handler om «homoterapi» slik VGTVs tendensiøse og propagandistiske videoserie i 2019 framstilte det, skjønner jeg henne. Manipulering, trusler, tvang og vold er alltid forkastelig.

Handler om mye mer

Konverteringsterapi handler imidlertid om mye, mye mer – ikke minst om forbud mot å påvirke unge mennesker til å endre sin «kjønnsidentitet». Dette betyr f.eks. at foreldre med et barn som i tidlig pubertet utvikler kjønnsdysfori, kan få bøter eller fengsel for å søke «metodisk» hjelp hos en fagperson, dersom hensikten er at barnet skal få hjelp til å overvinne tanker og forvirring om å være «født i feil kropp», e.l.

Én ting synes innlysende: Loven vil skape mye usikkerhet, frykt og selvsensur hos foreldre og helsepersonell.