Siden nettstedet identitetogseksualitet.no ble publisert for noen uker siden, har debatten rast i Vårt Land. Senest fredag hadde Vake et godt innlegg om viktigheten av at kirken må snakke troverdig om seksualitet og makt. Jeg ble derfor forskrekket da jeg oppdaget at Vårt Land på nett velger å annonsere for MorFarBarn med annonsen «Forbud mot Konverteringsterapi? – Motargumenter – Konsekvenser – Forskning – Foreldreretten» inne i denne saken.

Vårt Land er en betydningsfull aktør i den religiøse samfunnsdebatten, men ved å tillate annonser fra MorFarBarn i innlegg som omhandler tematikk som MorFarBarn har klare meninger, om mister Vårt Land fullstendig objektiviteten sin. Dette handler ikke om at Vårt Land velger å tillate annonser fra en organisasjon som støtter konverteringsterapi, selv om det er problematisk og er skadelig for unge mennesker som allerede føler seg usikre på sin plass i verden. Men unge kristne skal kunne lese og delta i debatten om identitet og seksualitet uten å bli konfrontert med annonser som antyder at de må endre den de er for å bli elsket av Gud!

Vi håper at Vårt Land i fremtiden vil vurdere hvilket budskap de ønsker å sende til unge kristne i form av annonser. Vårt Land har et ansvar overfor sine unge lesere, og spesielt de som søker svar på spørsmål knyttet til sin identitet og tro. Ved å gi dem en plattform som er preget av objektivitet, kjærlighet og aksept kan Vårt Land hjelpe dem på veien til å forstå at de er elsket og verdsatt av Gud, akkurat som de er.