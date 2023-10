For biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, er det meningsløst å tro på Bibelen. I en artikkel i Vårt Land 12. oktober oppfordrer hun derfor til å tro på kjærlighetens Gud, ikke på Bibelen.

Men det er denne motsetningen som er meningsløs. Uten Bibelen er det ikke mulig å kjenne Gud, og uten å tro på Bibelen er det heller ikke mulig å tro på Gud. Uten den sitter vi bare igjen med våre egne meninger og vår egen fantasi.

Gud og Bibelen hører sammen

Biskop Veitebergs oppfordring er like absurd som om noen skulle be oss om ikke å tro ektefellen vår, kjæresten vår eller foreldrene våre, men tro på kjærligheten i stedet.

Troen på Gud og troen på Bibelen hører sammen, for det er i Bibelen Gud har åpenbart seg. Det er ved å lese Bibelen vi lærer ham og hans kjærlighet å kjenne.

Når en biskop lærer noe som er i strid med Bibelen, har Guds barn plikt til å lyde Bibelen, ikke biskopen

Guds kjærlighet er ikke det vi forestiller oss at kjærlighet er eller det som føles rett for meg. Guds kjærlighet er det Gud viser oss at det er. Å tro på ham forutsetter nettopp at vi ikke tror på oss selv og at vi ikke stoler på våre egne tanker, men at vi bøyer oss for det han sier i sitt ord. Det er å tro at det han sier er godt selv når vi ikke forstår det og selv om det ikke føles godt.

Bibelens autoritet

Biskop Veiteberg begrunner sine uttalelser med at hun er en luthersk teolog. Martin Luther, som åpenbart hadde en sterk tro på Bibelen, ville neppe ha kjent seg igjen i argumentasjonen.

Han er kjent for prinsippet «Skriften alene» og for å ha hevdet at han ikke kunne endre oppfatning med mindre han ble overbevist ut fra Skriften eller klare fornuftsgrunner. Når han omtaler nattverden i Den store katekismen, sier han: «Om du ikke kan føle dette, så tro dog Skriften.»

Når vi er inne på Martin Luther, kan det være på sin plass å minne om at Bibelens autoritet står over biskopenes autoritet i luthersk teologi. Når en biskop lærer noe som er i strid med Bibelen, har Guds barn plikt til å lyde Bibelen, ikke biskopen.

For Bønnelista:

Håkon Varhaug, Agder og Telemark bispedømmeråd

Sigurd Grindheim, innvalgt i Bjørgvin bispedømmeråd

Halvard Sand, innvalgt i Borg bispedømmeråd

Filip Hovland, innvalgt i Hamar bispedømmeråd

Laila Alendal, innvalgt i Møre bispedømmeråd

Kjersti Ngozi Furuseth, Nidaros bispedømmeråd

Truls Olufsen-Mehus, innvalgt Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Magne Hersvik, Stavanger bispedømmeråd

Eli Augestad Vikdal, innvalgt Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Jo Hedberg, Tunsberg bispedømmeråd