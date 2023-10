447 barn. 447 barn har blitt drept, i skrivende stund. Flere tusen skadet. 1,1 million barn innesperret.

Arthur Sæmer Timraz, palestiner i Norge (Foto: Privat)

Barna i Gaza har levd gjennom en umenneskelig hverdag siden de ble født. Rommene deres med favorittlekene er bombet ned. Bestevenner nedgravd i ruiner. Venner og familie de aldri vil se igjen. De har levd og lever i konstant frykt for å bli truffet av et prosjektil.

Traumatisert fra de ble født

Denne konstante og traumatiske påkjenningen har en dyp innvirkning på deres mentale helse. Det er ikke bare etter en uke med bombing av Gaza jeg tenker på den psykiske helsen til barna der. Barna har blitt traumatisert fra de ble født. Daglig er disse barna preget av frykten for å dø av bomber fra Israel.

Jeg er ingen psykolog, men jeg vil tro at den psykiske helsen til disse barna er så svekket, at vi risikerer at det aldri vil være noe håp om fred i Palestina og Israel. Traumene vil ta lang til å bearbeide, om barna i det hele tatt får bearbeidet det. Hvorfor skal palestinske barn betale prisen?

På tirsdag markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Jeg lurer på hvordan den psykiske helsen til barna fra Gaza er, etter seks dager med bomberegn fra Israel. Hvordan er egentlig barnas psykiske helse?

Norway Cup

For mindre enn tre måneder siden var det et guttelag på 14 år fra Gaza, som spilte fotballkamper på Norway Cup – en av verdens største fotballturneringer. De vant cupen og hevet stolt det palestinske flagget og den store pokalen – nesten tilsvarende lik den Lionel Messi hevet høyt i været da Argentina vant VM i Qatar i fjor. Hvor den pokalen fra Norway Cup har blitt av – og hvordan det går med de fotballglade barna fra Gaza, er uvisst. De ble sendt hjem til Gaza – verdens største fengsel.

I en uke under Norway Cup, fikk de oppleve hva frihet betyr. I Norge bodde guttene på skoler hvor de hadde vann, mat, klær, soveposer og de var trygge. Mange av disse barna har søkt tilflukt på FN-skoler i Gaza, med et håp om å ikke bli drept av bomber fra Israel. På FN-skolene er det ikke tilgang til vann, mat, klær, strøm eller de mest grunnleggende ressursene for å kunne leve.

Vårt ansvar

Barn har rett til beskyttelse og sikkerhet, uansett hvor de befinner seg. Barna jeg sendte hjem til Gaza får ikke den beskyttelsen og sikkerheten som de har rett på. Blokaden av Gaza og den daglige, systematiske traumatiseringen disse barna må gjennom hver dag, er noe verdenssamfunnet må reagere på umiddelbart. Vi kan ikke stå og se på at vi skaper mentalt ustabile mennesker i Gaza, fordi vi lukker øynene og tenker at det ikke er vårt ansvar. Vi i Norge og resten av verdenssamfunnet har et ansvar for at barna i Gaza ikke skal traumatiseres eller utslettes.

Ikke nok med at barn i Palestina bor i verdens største fengsel, men i tillegg anslår Redd Barna at mellom 500 og 1000 palestinske barn ned til tolv år holdes i israelske militærfengsler årlig. Mange av dem er under såkalt «administrativ forvaring», som betyr fengsling uten tiltale og dom. De får ikke vite hva de er mistenkt for, eller om de har gjort noe galt.

Og vi stiller spørsmålet om hvor aggresjonen kommer fra?

Et liv i fred

Nå er det nok. Vi kan ikke akseptere at Israel, Norge og verdenssamfunnet lukker øynene og glemmer barna. Vi kan ikke la barna betale prisen for en konflikt de ikke har bedt om. Det internasjonale fellesskapet må handle umiddelbart for å beskytte barna.

Om en ukes tid foregår verdens største dugnad – TV-aksjonen. I år går de innsamlede midlene fra TV-aksjonen til Redd barna. Slagordet for årets aksjonen er: «La barn leve i fred». Dette gjelder også barna i Gaza!

