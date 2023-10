Unicef har bedt både Israel, Hamas og Palestina beskytte barn mot vold.

Halvparten av av dem som bor på Gazastripen er barn under 18 år. Allerede før denne krigen hadde 1,1 millioner barn behov for hjelp – for eksempel mat, vann eller medisiner for å overleve, ifølge FN.

Unicef har også tatt til orde for at Hamas-krigere på Gazastripen bør slippe fri israelske barn som er blitt kidnappet. Kidnapping av barn er forbudt i krig, uansett hvem som står bak.