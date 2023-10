Den 1. oktober stilte NRK opp på Mortensrud for å dekke fotballkampen mellom Klemetsrud og Holmlia i kvartfinalen i Oslomesterskapet. Men reportasjen, som ble sendt i Søndagsrevyen samme kveld, ga et ganske annet bilde av arrangementet enn det tilskuerne på tribunen opplevde.

Hanan Abdelrahman før fotballkampen mellom Klemetsrud og Holmlia 1. oktober. (Privat)

Det er nesten utrolig hvordan statskanalen klarte å svartmale en hel bydel gjennom sin dekning av fotballkampen. Eller rettere sagt: det som skjedde utenfor fotballbanen.

Hovedfokuset i reportasjen ble nemlig bråket som skjedde på parkeringsplassen. Reportasjen startet slik: «Politiet i Oslo måtte i dag sørge for sikkerheten rundt en fotballkamp mellom to lag i sjette- og fjerdedivisjon. Planen var først å flytte kampen mellom Klemetsrud og Holmlia ut av byen på grunn av fare for konflikter og vold. I dag ble nabooppgjøret spilt. Det ble amper stemning utenfor banen».

Det ble ikke sagt noe om selve arrangementet NRK var der for å dekke – om spillernes innsats eller at over 50 frivillige stilte opp. Ingenting om idrettsglede, barnekamp eller at alle forlot området som venner. Tre timer med idrettsglede som viste bydel Søndre Nordstrand fra sin beste side.

Det som «selger»

Mange prøvde underveis å minne NRK på at fotballkampen ble spilt på banen, og ikke utenfor, men til ingen nytte. Tilløpet til slagsmål på parkeringsplassen, som varte i mindre enn 20 minutter, var mest interessant for dem.

De mer enn 600 tilskuerne som fulgte kampen, la ikke særlig merke til de små konfrontasjonene som skjedde på utsiden. I NRKs reportasje virket det som det ikke skjedde mye annet enn slåssing og kvalm. Som om det aldri før har oppstått bråk på store fotballkamper i Norge?

Det er nesten utrolig hvordan statskanalen klarte å svartmale en hel bydel gjennom sin dekning av fotballkampen

Misforstå meg rett, jeg legitimerer ikke på noen måte vold. Men jeg, og mange andre innbyggere i bydelen min, føler oss maktesløse når mediene snakker bydelen vår ned gang på gang. Er journalister klar over hvordan deres framstilling er med på å bekrefte andres fordommer? Det har også innvirkning på selvbildet til bydelens innbyggere.

En av ungdommene spurte meg sjokkert: «Hva filmer de? Kom de ikke for å dekke kampen?». En annen ungdom ba meg om å formidle til NRK-utsendingene at han ikke ønsket å være med i reportasjen fordi han ikke stolte på dem.

[ Silje Bekeng-Flemmens roman avdekker politisk korrekt dobbeltmoral og rasisme ]

Som å bli spyttet på

I denne reportasjen føltes det som NRK spyttet på alle gode krefter på Mortensrud i den. Media må gjerne dekke utfordringene våre, men da bør man i det minste gi et nyansert bilde, og også vise fram de som løfter og bygger opp nabolaget vårt.

Ja, vi har utfordringer i bydel Søndre Nordstrand som vi jobber kontinuerlig med å forebygge og løse. Ja, det ble brukt store politiressurser på en kamp mellom to lokale fotballag. Men det alternative forslaget om å spille kampen «bak lukkede dører» uten tilskuere, ville bare bidratt til mer segregering og stigmatisering.

Media må gjerne dekke utfordringene våre, men da bør man i det minste gi et nyansert bilde

I denne saken var det voksne pøbler, som fra før er knyttet til en konflikt mellom kriminelle gjenger, som utnyttet kampen for å slåss. Det var ikke ungdommene våre. De fleste av dem er genuint interessert i fotball og gledet seg stort til kampen. Men det var pøblene som fikk mest oppmerksomhet, og ikke de fotballglade ungdommene eller de hardtarbeidende frivillige. Det til tross for at idrett og frivillig arbeid er blant de mest kraftfulle forebyggende tiltakene i bydelen vår.

En takk til alle gode krefter

Flere av oss som var på kampen har vurdert å sende et brev til NRK: Kan dere slutte å stigmatisere en hel bydel?

Det finnes heldigvis noen hederlige unntak. Ett eksempel er Aftenposten, som laget to svært gode og nyanserte saker om Sians markering på Mortensrud fredagen før kampen, hvor de viste hele bildet og ikke bare deler av det.

Avslutningsvis vil jeg takke skolen, trenerne, spillerne, tilskuerne og ikke minst våre frivillige, som alltid stiller mannsterke når det trengs. Kampen ble en skikkelig suksess og en ekte fotballfest for hele Søndre Nordstrand, takket være deres innsats og solid støtte fra politiet – som håndterte hendelsene eksemplarisk og tok hensyn til følelsene til innbyggerne våre i alle aldre.

[ Oliver Lovrenskis «Da vi var yngre»: Setter dype spor ]