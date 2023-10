Debatten om Stortinget bør vedta et forbud mot såkalt konverteringsterapi er inne i siste fase. I juni sendte regjeringen en stortingsproposisjon til Familie- og kulturkomiteen for at de skal forberede saken for votering i Stortinget.

Øivind Benestad er daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn (Boe Johannes Hermansen )

Den foreslåtte lovteksten gir en strafferamme på opptil seks års fengsel dersom noen «krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.» Forbudet gjelder påvirkning både overfor barn og voksne.

Her følger er noen viktige momenter som Stiftelsen MorFarBarn mener Stortinget bør ta på alvor:

Tendensiøs framstilling

Lovforslaget og stortingsproposisjonen er preget av en usedvanlig ensidig, tendensiøs og endimensjonal framstilling. Absolutt alt synes å være skrevet for å underbygge en forutbestemt konklusjon – ikke om konverteringsterapi skal kriminaliseres, men hvordan, og på strengest mulig måte. Nyanser finnes nesten ikke. Det meste er svart/hvitt.

På samme måte som Lov om endring av juridisk kjønn, vedtatt i 2016, så mangler lovforslaget en forsvarlig og balansert behandling, med offentlig utredning, konsekvensanalyse, og stortingsmelding. Alt mangler.

Speilvendt konverteringsterapi?

Lovforslaget føyer seg dessuten sømløst inn i rekken av politiske initiativ som har til hensikt å omskolere den norske befolkning. Målet er tydeligvis at befolkningen skal tilpasse seg en kjønnsradikal ideologi og virkelighetsforståelse. Denne ideologien er gjennomsyret av uholdbare påstander om mange kjønn og flytende kjønn, såkalt kjønnsskifte, skolebøker fulle av skeiv teori, og manipulerende budskap til norske elever i grunnskolen om at de kan velge om de vil være gutt eller jente, begge deler, ingen av delene, eller noe helt annet.

Lovforslaget føyer seg sømløst inn i rekken av politiske initiativ som har til hensikt å omskolere den norske befolkning

Er ikke dette en målrettet og metodisk påvirkning – ja, indoktrinering – av barn og unge, både i barnehagen og skolen, og fra aktivister på mange arenaer? Er ikke dette egentlig reinspikka og speilvendt konverteringsterapi? At proposisjonen i tillegg framstiller barn nærmest som «miniatyr-voksne», og ikke som barn i kontinuerlig utvikling, er uvitenskapelig, uforståelig og skadelig.

Mangelfullt forskningsgrunnlag

På oppdrag fra departementet fikk Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å lage en kunnskapsoversikt over forskning som er gjort om konverteringsterapi. På grunn av tidspress og ressursmangel skriver Bufdir i innledningen at de måtte begrense seg til å lage en “forenklet systematisk kunnskapsoversikt (...) utformet med utgangspunkt i sammendragene fra vitenskapelige publikasjoner. Kvaliteten på publikasjonene har ikke blitt vurdert.”

Denne siste setningen bør få mange røde lys til å blinke hos våre lovgivere. Mangelen på kvalitetssikring blir nemlig aldri nevnt i departementets høringsnotat fra 2022 eller i stortingsproposisjonen fra juni 2023. Tvert imot blir publikasjonene i kunnskapsoversikten framstilt som om de gir Stortinget et solid fundament å bygge på når de om kort tid skal stemme over forbudet mot konverteringsterapi. Dette er uansvarlig og suspekt, og en provokasjon – både overfor Stortinget, overfor demokratiske prosesser og overfor alle som kan bli straffet med bøter og flere år i fengsel.

Sannnheten er at Stortinget nå står i fare for å vedta en lov basert på forskning og studier som mangler kvalitetssikring. Det skjer i tillegg på et område der mye av forskningen har alvorlige metodiske svakheter og i stor grad er preget av ideologiske agendaer. Et eksempel på forskning som sier det motsatte av hva departementet konsekvent hevder, finner man i en studie publisert i september 2022 i det meget anerkjente tidsskriftet «Archives of Sexual Behavior».

Stiftelsen MorFarBarn mener derfor at lovforslaget bør avvises – og i hvert fall utsettes – i sin nåværende form.

