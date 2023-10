De siste ukene har Anniken Huitfeldt (Ap) vært i hardt vær etter avsløringene om ektemannens omfattende aksjekjøp mens hun er utenriksminister. Men dette er ikke det eneste problematiske med hennes virksomhet som utenriksminister. Hemmeligholdet rundt Norges våpeneksport, ektemannens aksjekjøp i Kongsberg gruppen og rekordhøy våpeneksport til autoritære regimer gjør at jeg nå mener at Huitfeldt bør trekke seg.

Marte Hansen Haugan er leder i Changemaker (Foto: Changemaker)

Svarer ikke på kritikken

Kongsberg Gruppen er en av Norges største produsenter av krigsmateriell. Som utenriksminister hadde Huitfeldt et møte med selskapet. To dager senere kjøpte hennes ektemann aksjer i nettopp Kongsberggruppen. Sammen med flere andre aksjekjøp gjør dette hele situasjonen rundt Huitfeldt sitt statsråd-virke svært problematisk. Det fremstår som om hun har manglet grunnleggende forståelse for inhabilitets-vurderinger.

Anniken Huitfeldt, hvorfor vil du ikke kommentere når media spør deg om vår kritikk av norsk våpeneksport til Qatar?

Tidligere har hun vært i front for regjeringens hemmelighold rundt norsk våpeneksport. Hun svarer ikke på kritikken vi i Changemaker har fremmet gjennom media, og unngår alltid så godt hun kan å snakke om Norges stadig økende våpeneksport. Publiseringen av den årlige eksportkontrollmeldingen gjøres også på en slik måte og med en timing som gjør at den får minst mulig oppmerksomhet og offentlig debatt.

Anniken Huitfeldt, hvorfor vil du ikke kommentere når media spør deg om vår kritikk av norsk våpeneksport til Qatar? Hvor er det blitt av den åpenheten som du tidligere har vært så opptatt av? Når en statsråd undergraver debatten om et såpass sentralt og viktig ansvarsområde bør det komme tydelige reaksjoner fra storsamfunnet.

Rekordhøy våpeneksport

På toppen av det hele har Huitfeldt forsvart og støttet vår rekordhøye våpeneksport til autoritære regimer. Den årlige eksportkontrollmeldingen, som viser hvor mye og til hvem Norge solgte våpen og annet krigsmateriell i 2022. Tallene viser blant annet at eksporten til Qatar har økt med cirka 1,4 milliarder kroner, det er mer enn en dobling fra året før.

Disse tallene er oppsiktsvekkende. Det er både provoserende og uetisk at Norge eksporterer stadig mer våpen til det groteske regimet Qatar, som både fengsler homofile, systematisk undertrykker kvinner, praktiserer dødsstraff og har kraftige begrensninger på ytringsfriheten.

Når det på toppen av det hele kan settes spørsmålstegn ved Huitfeldts inhabilitet og ektemannens aksjekjøp rundt det hele, så mener vi det kun finnes en løsning: hun bør gå av som utenriksminister. Og så trenger vi en snuoperasjon i norsk våpeneksport-politikk.

