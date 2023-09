Når Vårt Land formulerer spørsmålene i valgomaten til årets kirkevalg, har redaksjonen en politisk påvirkningskraft som det er viktig å være klar over. Hvordan spørsmålene formuleres og hvilke partier som får stor eksponering kan være utslagsgivende for de som tar valgomaten. Derfor er det svært kritikkverdig at Vårt Land har valgt å publisere en valgomat som ikke tar hensyn til at en av de mest populære valglistene ikke er med. At spørsmålene i valgomaten dessuten er utformet i samarbeid med listene som stiller til valg, gir etter mitt syn grunn til å være enda mer skeptisk.

Stig Asplin, kandidat på nominasjonskomiteens liste i Oslo (Foto: Privat)

Gjør meg sint

Jeg tok valgomaten selv, og visste jo hvilken liste jeg ville ende på når jeg så hvordan spørsmålene var formulert. Men jeg endte altså på en liste som jeg ikke kommer til å stemme på. Dette gjør meg ganske sint. Valgomaten bidrar til å fremme de listene som er med i den, på bekostning av den som ikke er med. Det er urettferdig, lite demokratisk, og etter min mening manipulerende.

Vårt Land unnskylder seg med at den fjerde listen (nominasjonskomiteens liste) ikke har et felles program, og derfor ikke er med i valgomaten. Men det er bare delvis riktig. Nominasjonskomiteens liste, som altså er ekskludert fra valgomaten til Vårt Land, fikk 37 prosent av stemmene ved siste valg. Likevel blir den behandlet som en nullitet av Vårt Land, nærmest som den ikke eksisterte.

Valgomaten bidrar til å fremme de listene som er med i den, på bekostning av den som ikke er med

Skiller seg fra resten

Men nominasjonskomiteen har et program som skiller den fra de andre: Det er ikke en saksorientert liste, men en personliste. Den er således ikke basert på særinteresser, men basert på ønsket om å få en bredt sammensatt liste som representerer folkekirken på en god måte. Som regel er den sammensatt av personer som på ulike måter har engasjert seg og markert seg i kirken, noen av dem gjennom et langt liv.

I Oslo presenterer nominasjonskomiteens liste seg ved at den ønsker en åpen og inkluderende folkekirke. Sammen arbeider vi for mangfold og bredde i den lokale kirken der aktivitetene skjer.

Valgomaten Vårt Land har laget kan få svært uheldige konsekvenser, nemlig at politiske særinteresse-lister og en-saks-partier får større tilslutning. Er det slik vi ønsker kirkedemokratiet i landet vårt? Eller er det en feilslått strategi som fører oss inn i en uønsket hengemyr?

Best tjent med bredde

I min menighet, Ullern i Oslo, hadde vi en gang et protestvalg blant de som ønsket menighetsbarnehage. Da kom det inn friskt blod som har beriket menigheten og ført til endringer. Ved neste valg stod vi sammen på nominasjonskomiteens liste.

Det er både befriende og demokratisk at man kan stille alternativ liste, men ikke som en permanent ordning. Når målene for protesten er nådd, er vi best tjent med at valglisten er bredt sammensatt og at man kan stemme på den best egnede kandidaten.

