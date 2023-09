Heidi Frich Andersen, sokneprest i Sømna må ha gått det samme kurset som de fleste leserbrev-skribenter i Vårt Land de siste årene. På dette kurset lærer man åpenbart at man blir trans av «påvirkning» – ja, at transpersoner egentlig ikke eksisterer i det hele tatt – de er bare et uttrykk for «kjønnsideologi». Her lærer man visst heller ikke forskjellen på kjønninkongurens og barn født med intersex-tilstander.

Elin kom først ut som kvinne, så kristen Elin Stillingen er transperson og kandidat til kirkevalget for Åpen Folkekirke i Borg (Tuva Skare)

Myteknusing

Først er det behov for å knuse noen myter om den såkalte «eksplosjonen» av unge transpersoner i Norge. Henviste barn (der mange av barna er fylt 16 år og er dermed er helserettslig myndige) til nasjonal behandlingstjeneste har vært relativt stabil: 148 i 2016, 153 i 2017, 235 i 2018, 226 i 2019, 176 i 2020 og 211 i 2021.

For det andre er det lettere å komme ut som trans i dag. Nå opplever unge at det eksisterer andre transpersoner rundt dem. Foreldre flest kaster ikke barna sine på gata dersom man forteller hvem man er. Man kan ha det bra på skolen. Man kan ha venner. I det store og hele kan man leve godt som den man er, selv som trans.

Slik var det nemlig ikke da jeg vokste opp og vi «ikke fantes». Transpersoner har alltid eksistert, men det er først i nyere tid at det har vært mulig å leve åpent. Vi som er voksne transpersoner er like forskjellige som andre folk, men vi har en ting til felles: Vi har alle vært barn, og vet at fortiden det lengtes tilbake til ikke var en bra tid å vokse opp i.

Et samfunn også for meg

Jeg forstår ikke helt motstanden mot de positive samfunnsendringene vi ser nå. Hva er galt med at unge mennesker forteller hvem de er? Bryter samfunnet sammen? Er ens egen manglende forståelse av kjønnsmangfold viktigere enn at barn og unge skal ha det godt?

«Transdebatten» er ingen debatt. Det er en enveis samtale der noen stiller spørsmål ved andres eksistens.

Jeg har mange ganger tenkt på hvordan det ville vært å vokse opp i et samfunn som ikke var transfobt eller som usynliggjorde oss. Et samfunn der det fantes bare én voksen jeg kunne snakket med. Tenk om det kunne vært den lokale presten. Tenk om media og skole formidlet at det finnes sånne som meg, og at vi kunne ha det godt. Et samfunn der jeg kunne, uten å bli møtt med fordømmelse, leke med og utforske min kjønnsidentitet. Et samfunn der jeg kunne sluppet å stå – bokstavelig talt – på kanten av et stup gjennom hele oppveksten og lurt på hva vitsen med å leve var.

Ingen debatt

Jeg håper virkelig det er sånn i Den norske kirke at unge blir fortalt at de er gode nok som de er, og at det også gjelder for unge som er trans. Tidligere holdninger i kirken har medført at mange mennesker har vært holdt borte fra evangeliet. Meg også. Først da jeg kom ut og fortalte hvem jeg er, kunne jeg finne troen min.

Helt til sist: «Transdebatten» er ingen debatt. Det er en enveis samtale der noen stiller spørsmål ved andres eksistens. Er man egentlig forpliktet til å svare på uhyrlige påstander?

