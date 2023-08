Døvekirken og Oslo bispedømmeråd skriver i sitt leserinnlegg i Vårt Land 24. august om utfordringene med mangel på tegnspråktolk. Vi har forståelse for at det er frustrerende å ikke alltid få dekt tolkebehovet sitt. Vi skulle gjerne stilt med tolker til enhver tid, og målet vårt er selvfølgelig å dekke så mange tolkeoppdrag som mulig.

Liv Welde Johansen, direktør for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging (Foto: NAV)

Nav har som mål å bidra til inkludering og selvstendighet. For døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet, er tolketjeneste i mange tilfeller nødvendig for å sikre dette. Vi vet at frihet til å kommunisere er av stor betydning for menneskers mulighet til å delta i samfunnet.

Må prioritere

Ettersom tolkebehovet er større enn hva vi klarer å dekke med våre ressurser, må vi prioritere tolkebehovene som kommer inn. Vår statistikk for 2022 viser at vi totalt sett dekket 88 prosent av tolkebehovene som kom inn til Nav Hjelpemidler og tilrettelegging. Høyest prioritet har akutte helsesituasjoner. Deretter kommer viktige hendelser og tolking i arbeid og utdanning. Tolking i dagliglivet har lavest prioritet, og her er dekningsgraden vår 83 prosent.

Vi er kjent med at enkelte ikke opplever at en dekningsgrad på 88 prosent stemmer med deres egen erfaring. De tilbakemeldingene vi får, handler ofte om tolking i dagliglivet og ofte på oppdrag som skjer på kveldstid eller i helg. Vi ser at dekningsgraden er lavere i helger, og vi jobber stadig med å prioritere ressursene våre riktig, slik at vi kan gi mer tolketjeneste når det trengs. Samtidig ser vi at høyt prioriterte oppdrag innen helse, arbeid og utdanning, som oftest foregår på dagtid. Derfor benyttes våre ansatte-ressurser i størst grad på dagtid.

Våre 240 ansatte tolker dekker så mange oppdrag som mulig, og oppdragene som ikke kan dekkes av ansatte, blir tilbudt til frilanstolkene. Frilanstolker påtar seg oppdrag i den grad de kan og ønsker. Fravær, avbestillinger, hastebestillinger og omprioriteringer er utfordringer som må løses daglig i tolkeformidling. Av og til strekker ikke ressursene til, og avlysninger kan dessverre forekomme på kort varsel.

Vil lytte til Døvekirken

Vi ønsker å stille med tolketjeneste oftere og vi jobber kontinuerlig med å bedre våre tjenester. I dette arbeidet har vi tett dialog med organisasjonene som representerer døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet: Norges Døveforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde og Foreningen Norges døvblinde. Dette skjer både på nasjonalt og lokalt nivå. Statistikk for tolkeområdet står på agendaen i disse møtene og organisasjonene er godt orientert om statistikken.

De siste årene har Nav blitt styrket med 73 nye tolkestillinger, hvorav de siste holder på å bli tilsatt. Styrkingen har gitt oss mulighet til å tilby ansettelser til mange som tidligere jobbet som frilanstolk. Dette er en politisk prioritering, og styrkingen vil bidra til at vi i større grad kan benytte våre ansatte tolker til å dekke oppdrag også på kvelder og i helger.

Vi har med stor interesse lest den nylig framlagte utredningen NOU 2023:20 «Tegnspråk for livet» og vil i utvikling av våre tjenester se til denne i arbeidet fremover. Vi kommer til å fortsette vår dialog med organisasjonene om utvikling av våre tjenester og vil også ta kontakt med Døvekirken og Oslo bispedømme for å lytte til deres innspill.

