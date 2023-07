For at det offentlige Norge skal lykkes med å gi forsvarlig hjelp og tjenester til en språklig mangfoldig befolkning, er vi helt avhengig av tolkeprofesjonen.

Imdi mener, som Osman Gulled, Leila Shariff og Berit Nordhuus også skriver i Vårt Land 12. juli, at det er helt nødvendig at både offentlig ansatte og minoritetsspråklige innbyggere har tilgang til kvalifiserte tolker som de kan ha tillit til.

[ Tolker lever av tillit ]

Imdi har tillit til tolkene

Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor har Imdi god innsikt i tolkefeltet og kan med trygghet si at vi i Norge har en tolkeprofesjon vi kan være stolt av, og ha høy grad av tillit til. Takket være norske universiteter og høgskoler har vi kvalifiserte tolker på språk som dekker 99,1 prosent av Norges tolkebehov. 2175 kvalifiserte tolker er i dag oppført i Nasjonalt tolkeregister med kvalifikasjoner og kontaktinfo som gjør dem tilgjengelige for alle offentlige organer i Norge. Samlet gjør dette Norge til et foregangsland i internasjonal målestokk.

Lisbeth Fransplass Røren, konstituert direktør i Imdi. (Imdi)

Reelle tillitsutfordringer

Forskning og undersøkelser har likevel avdekket reelle utfordringer med tillit til tolker både blant offentlig ansatte og blant minoritetsspråklige innbyggergrupper. Slike erfaringer må tas på alvor.

Det er mulig at Gulled, Shariff og Nordhuus har rett i at dette i hovedsak kan knyttes til situasjoner med ukvalifiserte tolker. Forskningen på tematikken har så langt ikke skilt mellom erfaringer med kvalifiserte tolker og erfaringer hvor ukvalifiserte har fungert som tolk. Dette er det behov for mer kunnskap om.

Takket være norske universiteter og høgskoler har vi kvalifiserte tolker på språk som dekker 99,1 prosent av Norges tolkebehov

Hva gjør Imdi?

Først og fremst jobber Imdi for å legge til rette for at offentlige organer skal lykkes med å dekke sitt tolkebehov med kvalifiserte tolker. Dette forutsetter både et tilstrekkelig antall kvalifiserte tolker, og gode organisatoriske løsninger hos de offentlige organene.

For å ivareta dette, gir Imdi tilskudd til kvalifisering av tolker, og veiledning til offentlige organer knyttet til organisatoriske løsninger. I tillegg behandler Imdi varsler mot tolker som bryter de profesjonsetiske kravene i tolkeloven og tolkeforskriften, og oppfordrer alle, slik som Gulled, Shariff og Nordhuus skriver, til å varsle hvis de opplever slike brudd.

[ Fengselskutt rammer barna til de innsatte ]