«Tannløs kristendom har aldri forandret noe som helst»

Vi vil takke Hans Eskil Vigdel og Thomas Erlandsen for sine innlegg i Vårt Land, Dagen og Stavanger Aftenblad i etterkant av The Send. Dette er stemmer vi lytter til, fordi de formidler konstruktive innspill.

Ann-Helen Sperrud Nestleder i Ungdom i Oppdrag Ann-Helen Sperrud. (Erlend Berge)

Det er leit å lese om deres erfaringer fra det som fremstår som et rammeløst kristenliv som ungdommer, uten sunn voksenveiledning og åndelig bærekraft. Vi spør oss om deres historier ville vært annerledes i dag, dersom deres ledere den gang hadde tatt større ansvar for feil og mangler? Uansett, deres historier er viktig å lytte til slik at de ikke gjentas.

[ På The Send for andre gang: – Jeg har vært mye mer modig ]

Omsorg for ungdom

Vi leser mye omsorg i det som skrives. Dette er en omsorg jeg med hånden på hjertet kan si at vi i The Send deler. Ungdom trenger at vi voksne, som har kjent på livets opp- og nedturer, er oppmerksomme og støttende. Vi er også bevisste på unge menneskers sårbarhet. Derfor skaper vi trygge rammer rundt ungt engasjement. En del av dette handler om veiledning, grensesetting og anbefale et nei der vi ser det trengs. Vi har for eksempel ringt flere tusen deltagere i etterkant av The Send, hvor hundrevis av lokale voksne er med og følger opp.

Mange ungdommer opplever ikke dagens verden som bare trygg. Vi lever i en tid der 90 prosent av aktive kristne unge ikke deler sin tro (Laget, 2018). Tall fra Integreringsbarometeret (2022) viser at 50 prosent av befolkningen er skeptiske til personer med sterk kristen tro. Vi hører om unge som heller velger hull i CVen, enn å nevne at de har gått på bibelskole eller jobbet i en kristen organisasjon. Noen kontakter kristne aviser for å få fjernet navnene sine fra artikler hvor de er nevnt. Hvorfor? Fordi de er redde for å gå glipp av en jobb dersom det blir kjent at de er aktive kristne. Undersøkelsen fra Laget viser at frykt og skam er den drivende faktoren for hvorfor de skjuler troen.

Fokuset i formidlingen ligger i spørsmålet om villighet, ikke for at unge skal slite seg ut for en Gud som er en slavedriver, men derimot leve et liv i en trygg relasjon til vår himmelske Far

Vil inspirere til å leve åpent

Vi ønsker å inspirere en generasjon kristne til ikke å skamme seg over evangeliet, og leve åpent om troen sin. Vi ønsker at flere skal si som femtenåringen, da han begeistret under The Send i Telenor Arena i 2022 ropte til foreldrene sine: «Se, vi er ikke alene! Vi er mange i Norge som tror på Jesus». Vi vil at flere skal gjøre som Jørgen (23), som etter The Send startet skolelag på studiestedet sitt i Oslo. Han forventet at det skulle komme åtte til ti personer, men på første møtet kom det over tjue. Vi erfarer at liv kan endres når man møter Jesus.

For det andre ønsker vi å formidle et kall til engasjement. Dette kallet ser ulikt ut for mennesker, og det er derfor vi i liten grad snakker om spesifikke oppgaver på The Send, men mer generelt om overgivelsen til kallet fra Gud. Kanskje kan en enkeltpersons ja være med å bety en forskjell for sårbare barn, i nabolag, på skoler eller i misjon? Fokuset i formidlingen ligger i spørsmålet om villighet, ikke for at unge skal slite seg ut for en Gud som er en slavedriver, men derimot leve et liv i en trygg relasjon til vår himmelske Far. Vårt «ja!» er dermed fundert i Guds kjærlighet til oss, vårt «ja!» blir dermed vår respons på hans kjærlighet til oss. «All in» er synonymt med helhjertet etterfølgelse av Jesus i hverdagen. «Whenever! Wherever!» er synonymt med villigheten til å si ja til Guds kall. Dette er ikke noe nytt. Vi forkynner i bunn og grunn det samme som kirken har formidlet i 2000 år.

Midt i sin svakhet og utfordringer med mental helse, er dette generasjonen som ønsker en utfordring som er større enn sitt eget liv

Generasjon Z (de som er født cirka 1997-2012) opplever verden som ekstremt ustabil. De har vært igjennom pandemi, krigen i Europa er tett på, og klimakrisen truer deres eksistens. Men generasjon Z er også «Greta Thunberg-generasjonen». De vil ikke sitte og se på. De er klare for å handle. Midt i sin svakhet og utfordringer med mental helse, er dette generasjonen som ønsker en utfordring som er større enn sitt eget liv.

Samtidig som vi ivaretar deres behov for voksenkontakt og trygger rammer, må vi tørre å gi dem en utfordring som er verdig deres «aktivist-gen». Vi tror «safe and easy Christianity» er en fornærmelse mot denne generasjonen. Tannløs kristendom har aldri forandret noe som helst, derimot er historien full av troshelter som med sitt liv har betydd en forskjell. De er verdt å følge etter.

[ Kjemper om plass i lokalpolitikken ]