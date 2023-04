«Jeg er enormt takknemlig for Ansgar, og håper siste ord ikke er sagt»

Høsten 2000 flytta jeg hjemmefra! En spent 19 åring flyttet ut fra barndomshjemmet fra trygge Gjerpen, Skien. Tiden ute i den store verden skulle begynne, og for mange er det en stor og brå overgang!

Jeg skal innrømme at overgangen for min del ikke føltes så stor. Jeg begynte på Ansgar Bibelskole, og det føltes nesten som hjemme, fra dag én. Noe av det aller viktigste for oss mennesker er trygghet, og det følte jeg virkelig jeg fikk på Ansgar.

Jeg hadde ikke vært pastor i dag hvis det ikke var for Ansgar Bibelskole, skriver Thomas Aas Pedersen, som nå er pastor i Misjonskirken Bryne. (Privat)

Jeg ble møtt av gode lærere og ansatte som virkelig ville oss det beste. Og vi merket det. De så oss, de trodde på oss, de heia på oss. Vi kom inn i et godt miljø. Både skole og fritid.

Jeg gikk med et «bittelite» pastorkall da jeg gikk inn dørene på skolen. En liten uke gikk det før det kallet var bekreftet, og jeg kjente at dette blir et viktig år for meg!

Mer enn et år på leir

Jeg begynte på Ansgar sammen med to av mine beste venner. Jeg legger ikke skjul på at vi gleda oss til internatlivet. «Vi skal ha ett år på leir», sa vi til hverandre og alle andre. Vi elska leir livet, og nå skulle det leves ut. Et helt år!

Bibelskolen ble en medvandrer

Og et viktig år ble det virkelig! Pastorkallet ble bekreftet. Jeg fikk prøve meg på korte andakter (de var nok ikke mye å skryte av…), men jeg ble heia på allikevel. Vi lærte om Bibelen, åndelige vaner, troen. Vi gikk gjennom ulike prosesser i forhold til tro og tvil, livet generelt og en og annen kjærlighetssorg. Lærerne og skolen var der. Hele veien. Bibelskolen ble en medvandrer.

For min del har Ansgarskolen hatt avgjørende betydning. For liv og tjeneste, og jeg hadde ikke vært pastor i dag hvis det ikke var for Ansgar Bibelskole.

Jeg håper det fortsatt kan være mulighet for å snu, så Ansgar Bibelskole fortsatt skal være en en arena hvor unge mennesker sendes ut til liv og tjeneste!

Håper på snuoperasjon

Det viktigste året? spør jeg. For meg ble det på mange måter det viktigste året. Bibelskolen satte en retning som har fulgt meg siden. Jeg er enormt takknemlig for skolen, og alt hva Ansgarskolen har betydd for meg, mitt liv og min tjeneste.

Derfor var det med tungt hjertet jeg leste i Dagen og andre kristne medier torsdag 27. april, om kutt i bibelskolens ansatte. Jeg håper av hele mitt hjertet at siste ord ikke er sagt i denne saken. Jeg håper det fortsatt kan være mulighet for å snu, så Ansgar Bibelskole fortsatt skal være en en arena hvor unge mennesker sendes ut til liv og tjeneste!