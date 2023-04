Påsken er en viktig religiøs høytid. I år sammenfaller påskefeiringene til de mange kirkesamfunnene i Jerusalem med både Ramadan og Pesach, de største religiøse feiringene for de to andre store abrahamske religionene.

Høytidene er en anledning for å vise religiøs forbrødring og toleranse. I stedet frykter kristne i Jerusalem begrensninger i sin religionsfrihet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt, her fotografert på Det mosaiske trossamfunn sammen med forstander Ervin Kohn. (Matilde Solsvik)

Reisebegrensninger

Ikke alle palestinere som ønsker å delta i påskefeiringene får innreisetillatelse til Jerusalem, fra Gaza er det ekstra vanskelig. Resultatet blir at bare noen i familien eller i en speidertropp får være med. Israelske myndigheter har dessuten innført antallsbegrensninger under den årlige tenningen av den hellige ild på ortodoks påskeaften med begrunnelse i sikkerhetshensyn. Vi hører også at foreldre holder barna hjemme fordi de er bekymret for deres sikkerhet.

Denne påsken går mine tanker til alle religiøse grupper i det hellige land

Det er forsøk på å overta kristnes eiendom i Jerusalems gamleby, noe som bidrar til å redusere det kristne nærværet i denne historiske og religiøst viktige byen. Kirkene melder også om at antallet angrep mot prester, kirkelig eiendom og intolerante holdninger har økt den siste tiden.

Ansvar for israelske myndigheter

Israelske myndigheter sier på sin side at de gjør så godt de kan for å legge til rette for at både kristne og muslimer får besøke Jerusalem under helligdagene, men som alltid vektlegger de også deres sikkerhetsbehov.

Ingen andre steder har større potensiale til å eskalere situasjonen i Midtøsten enn de hellige stedene i Jerusalem

Den israelske regjeringen, som okkupasjonsmakt, har ansvar for å legge til rette for fri religionsutøvelse og siviles rett til beskyttelse. Status quo-forståelsene for alle hellige steder i Jerusalem må respekteres – og det vektlegger også israelske politikere selv ofte.

Potensial for eskalering

Ingen andre steder har større potensiale til å eskalere situasjonen i Midtøsten enn de hellige stedene i Jerusalem. Det er viktig å understreke fra vår side at menneskerettighetene må overholdes, inkludert tros- og livssynsfriheten. Jeg har allerede tydelig gitt uttrykk for vår sterke bekymring over den nye israelske regjeringens politikk overfor palestinerne og de uakseptable vedtakene om utvidelse av bosettingene. Fra norsk side vil vi være oppmerksom på denne problemstillingen også i relevante internasjonale prosesser fremover.

Denne påsken går mine tanker til alle religiøse grupper i det hellige land. Og vi må ikke glemme de kristne palestinere som opplever undertrykkelse fra flere hold.