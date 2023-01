NRKs nye serie «Vi lover et helvete» er inspirert av Natur og Ungdoms aksjoner ved Repparfjorden, og handler om to ungdommer i Finnmark som står på hver sin side av en gruvedebatt som deler bygda og landet. Jeg merker jeg er noe kritisk.

Ble overrasket, men skuffet

Vi i Natur og Ungdom ble overrasket da NRK annonserte ny serie om et gruvedrama. Serien hadde et potensiale, men her er det helt åpenbart at noen ikke har gjort nok research. Enkelte ting som blir sagt i serien er ikke språk vi hadde brukt, i tillegg ville en lokallagsleder aldri bli invitert på Dagsnytt 18, og det vet NRK godt selv.

Enten du er for eller imot gruvedumping tror jeg ingen sitter igjen med en følelse av å ha blitt engasjert til å ytre seg om politikk etter å ha sett denne serien

I første episode ser vi blant annet vitner til at en lokallagsleder i Natur og Ungdom inngraverer MDG med et hjerte rundt på hovedpersonen Daniel sin bil. Vi har nylig hatt en stor debatt i Norge om vold og hærverk i miljø- og klimakampen, og å starte serien med at en lokallagsleder fra Natur og Ungdom nettopp gjør dette er ikke bare urealistisk, men et slag i magen på miljøbevegelsen.

Skulle oppfordret unge til å engasjere seg

Jeg skulle ønske at NRK oppfordret unge til å engasjere seg. Enten du er for eller imot gruvedumping tror jeg ingen sitter igjen med en følelse av å ha blitt engasjert til å ytre seg om politikk etter å ha sett denne serien. Jeg tror serieskaperne har misforstått hvordan miljøbevegelsen i Norge ser ut i dag. Den er mer sivilisert enn som så.

Aleksander Snarheim er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

