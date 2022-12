Alt tilsier at desember skal være den tyngste tiden på året å komme seg igjennom. Dagene er på sitt korteste, det er kaldt, våren er langt unna og sommeren enda fjernere.

Slik er det ikke, underlig nok. Takket være adventstiden og julen er desember en måned mange av oss ser frem til. Flere av de yngste gleder seg til julen i månedsvis. Egentlig er det litt av et knep vi har klart å gjøre på oss selv ved å snu en kald, mørk, og «fæl» tid til noe som fremstår som varmt, lunt og fornøyelig.

Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL). (Hanne Marie Lenth Solbø)

For oss kristne er det naturligvis Jesu fødsel som er den gledelige fortellingen som lyser opp i vintermørket. At verdens lys tok bolig blant oss mennesker er julehøytidens kjerne. Vi må imidlertid være ærlig på at rammen rundt – ritualene i hjemmet like mye som i kirken, duftene, fargene, menneskene, er helt vesentlige elementer i det kunstverket av en feiring som julen er for mange av oss.

Ikke minst er alle lysene viktig! Lysene i hjemmene våre, så vel som i gatene og på torgene, hvor vi alle ferdes.

Å vise samhold på tvers av religioner og livssyn, og andre skillelinjer, er av større betydning enn på lenge i en tid hvor farer truer og sterke krefter har mye å tjene på å splitte oss

Julen sprer seg

For dem som feirer jul uten å tro på julemirakelet, at Gud lot seg inkarnere i et lite barn, er det kun disse tingene som gjelder. For mange er det mer enn nok. Spør du eksempelvis en livssynshumanist om hvilken feiring han eller hun gleder seg mest over, er sjansen rimelig god for at svaret er julen. Mange ikke-kristne religiøse, som hinduer og muslimer, har også adoptert flere juleskikker og gjort dem til sine egne.

Både adventstiden og julehøytiden er fylt av lys som gjør vintermørket mindre påtrengende. Det tennes adventslys, og til og med protestanter har beholdt Lucia-feiringen. Julen er spekket med lys. Selv stakkars trær vi har hugget ned og dratt inn i stuen blir lesset ned med blinkende julelys.

Andre feiringer

Kristne, og kulturkristne ikke-troende, er imidlertid ikke alene om å ha lysrike feiringer midtvinters. Jødene feirer eksempelvis hanukka til minne om da Tempelet i Jerusalem skulle gjeninnvies etter å ha blitt skjendet av seleukidene. Det innebar å la den syvarmede lysestaken, menoraen, brenne natt og dag. Problemet var at de kun hadde olje for én dag og det ville ta åtte dager å produsere ny olje slik at flammen kunne brenne uten avbrudd. Gud sørget imidlertid for at oljen på mirakuløst vis varte i åtte dager.

Hanukka er en rik feiring med et vell av særegne ritualer, mat og pynt. Lyset som tennes står likevel sentralt, både i feiringen og i fortellingen som ligger til grunn for den.

Å vise samhold på tvers av religioner og livssyn, og andre skillelinjer, er av større betydning enn på lenge i en tid hvor farer truer og sterke krefter har mye å tjene på å splitte oss

Lysfeiringen Buddhistforbundet arrangerer hver desember inkluderer en lysprosesjon. Den slags trenger man i årets mørkeste måned, og det er altså flere religiøse tradisjoner som bidrar til å dekke dette behovet.

Desemberhøytidene lyser også opp i mindre bokstavelig forstand. Det forventes også av oss at vi viser en større grad av nestekjærlighet, vennlighet og omsorg for hverandre i denne tiden.

Det kan vi saktens trenge denne vinteren. Den største landkrigen i Europa siden andre verdenskrig kaster skygger over høytidene og gjør desember måned enda mørkere. Selv i fredelige Norge er det nå veldig mange som har det tungt som følge av dyrtid og strømkrise.

En felles aksjon

Tros- og livssynssamfunn i Norge gjør mye for å hjelpe dem som trenger det, eksempelvis ved å lage eller kjøpe inn mat til utdeling. Vanligvis gjør trossamfunnene dette hver for seg, men denne vinteren gjør de det også sammen. Religions- og livssynsledere i Oslo har delt ut oppmuntringspakker på Jernbanetorget, og i Kristiansand, Bergen og Drammen står de lokale tros- og livssynssamfunnene i fellesskap bak desemberaksjonen Varmere sammen.

Å vise omsorg for hverandre er bestandig viktig. Å vise samhold på tvers av religioner og livssyn, og andre skillelinjer, er av større betydning enn på lenge i en tid hvor farer truer og sterke krefter har mye å tjene på å splitte oss.

Gjennom å vise samhold i mangfold og ta vare på hverandre, og ved hjelp av høytidene som lysner opp når det trengs som mest, skal vi komme oss gjennom denne særlig mørke og kalde desembermåneden også.