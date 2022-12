Jeg har over tid registrert at debattsidene i Vårt Land, Verdidebatt, har tapt seg i innhold, aktualitet og relevans. Debattsidene preges mer og mer av lange og omstendelige innlegg. Tematikken er også blitt ganske ensidig. Det dreier seg svært mye om teologiske spørsmål som jeg tror mange med meg vil oppfatte som ganske så smale og spissfindige.

Jeg har selv opplevd å måtte redusere sterkt på lengden på innlegg. Det har likevel latt seg gjøre uten at det går for mye ut over budskapet. Det har jeg nokså greit avfunnet meg med. Imidlertid kan det se ut til at dette ikke blir praktisert noe særlig konsekvent overfor andre bidragsytere, særlig da såkalte eksperter. Det er gjerne teologer med spisskompetanse på vedkommende fagområde som «utfolder» seg.

Arne Johan Hovland er kirkegjenger og avisleser, blant annet. (Privat)

Typisk for situasjonen er to innlegg i avisutgaven 13. desember. Først et helsides innlegg om homofili og trofast samliv. Og så det andre innlegget, som også opptar en hel side, om oversettelse av bibeltekster; slave eller tjener. Disse temaene har vært grundig belyst fra Vårt Lands side. De er altså på mange måter allerede utdebattert.

Det blir for smalt

Jeg er nok selv godt over gjennomsnittet interessert i teologiske spørsmål, selv om jeg ikke er teolog. Men jeg merker meg at jeg ikke er motivert for å gå inn i alle disse tekstene og spissfindighetene. Særlig ikke fordi debattene om slike spørsmål nesten ingen ende vil ta, jamnfør de ovennevnte eksemplene.

Jeg gjetter på at mange av Vårt Lands lesere deler min oppfatning. I så fall bør dette være et varsku for avisens redaksjon som jeg antar er bevisst på at de må nå ut til et bredere publikum.

Oppsummert går min kritikk på at debattinnleggene og temaene som blir debattert blir for smale. De er lite representative for hva den alminnelige kirkegjenger og avisleser er opptatt av. Debattspaltene får et elitistisk preg som jeg synes ikke kler Vårt Land. Mange av innleggene hadde passet bedre inn i teologiske fagtidsskrifter.

Mer allsidig diskusjon i spaltene, takk

De to nevnte helsides leserinnleggene tar opp plassen for andre, kortere og vel så interessante innlegg. Jeg har nemlig oppfattet at det ofte er stor pågang til disse spaltene fra skribenter. Dette er en oppfordring til redaksjonen om å stimulere til en mer allsidig diskusjon i spaltene, der menigmann i atskillig større grad slipper til. Og en oppfordring til kortere innlegg. Krav til saklighet må selvsagt overholdes. Jeg ønsker slett ikke at man skal gå «sosiale medier» i næringen og stimulere til useriøse, sleivete debatter.

Det skal forresten bli interessant å se om redaksjonen tar inn dette innlegget. Om avisen er åpen og mottakelig for kritikk fra en inntil nå langvarig og trofast abonnent og leser av Vårt Land. Mitt anliggende tør være interessant for så vel redaksjonen som for den alminnelige leser av Vårt Land. Dessuten er innlegget ganske kortfattet!