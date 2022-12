Naturtoppmøtet må bli et vendepunkt

All produksjon og forbruk belaster klima og natur. For å klare å kutte klimagassutslipp og begrense tapet av naturmangfold, så må vi komme med løsninger som ikke ser på bare én faktor om gangen. Vi må tenke helhetlig.

Ta biodrivstoff, for eksempel. Det gir lavere utslipp av CO2, men er likevel ikke et optimalt valg dersom det er laget av palmeolje fra verdens raskt krympende regnskoger. Eller hva med et vaskemiddel som lar deg vaske klærne rene på 20 grader. Det kan gi positiv klimaeffekt, men kjemikaliene som det da er nødvendig å bruke kan føre til både helseskade og økt forurensing av elver og hav.

Cathrine Pia Lund er administrerende direktør i Svanemerket. (CF-WESENBERG)

Felles problemer

Klimatoppmøtet COP27 som ligger bak oss og naturtoppmøtet COP15 som arrangeres 7. til 19. desember i Montreal i Canada, er to sider av samme sak. Forhåpentligvis vil naturtoppmøtet bli historisk viktig for arbeidet med å ta vare på naturen. Ikke minst for forståelsen av at de ulike miljøsakene henger sammen. Målet for naturtoppmøtet er å bli enige om ambisjoner og forpliktelser som skal trappes opp etter hvert. Et tema som ligger på forhandlingsbordet, er vern av minst 30 prosent av jordkloden.

Felles løsninger

Rapporten fra FNs naturpanel framhever at bedre ressursutnyttelse, sirkulær økonomi, livssyklusanalyser, standarder og sertifiseringer er viktig for å få til bærekraftige økonomiske systemer. Slike løsninger er viktig både for klimaet og for naturen. Dette bør komme tydelig frem i den nye naturavtalen. Avtalen bør også inneholde konkrete mål om bærekraftig forbruk og produksjon.

En helhetlig tilnærming

Det er aldri én enkelt faktor alene som avgjør hvor miljøvennlig et produkt er. Noen sertifiseringsordninger kan for eksempel vise at en matvare er økologisk dyrket, og energimerkingen på kjøleskap viser hvor mye energi det bruker. Men dette er ikke tilstrekkelig. Vi må vurdere hele fotavtrykket til et produkt fra det produseres, til det skal avhendes, eller helst gjenbrukes og resirkuleres.

Det er ikke alltid lett å vite hva som er de gode miljøvalgene. Vi vet at dette er vanskelig for både forbrukere og profesjonelle innkjøpere. For eksempel er mangelen på miljøkompetanse blant de største barrierene for å få offentlige anskaffelser over på grønne løsninger. Derfor er det stort behov for standardisering, og for merkeordninger som ser på hele livsløpet til et produkt. Det vil gjøre det enklere å ta gode valg for både klima og natur, selv om man ikke er ekspert på området.

Nå trenger vi overordnede føringer som hever ambisjonene og som setter fart i arbeidet med forpliktende krav, både for klima og natur. Da kan den nye naturavtalen bli et vendepunkt for miljøarbeidet – ikke bare internasjonalt, men også lokalt i Norge.