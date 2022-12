Vi tar sterk avstand fra innskrenking av homofiles grunnleggende menneskerettigheter, både i Norge og i resten av verden. Særlig knyttet til dødsstraff, forbud, voldsbruk og fengsling, som er aktualisert i Afrika.

Vi har over tid benyttet de kanaler vi har internasjonalt til å ta opp denne type spørsmål, og vi jobber blant annet strategisk med våre bistandspartnere på dette feltet. Norsk pinsebevegelse har ikke noe direkte samarbeid med Ghana eller de lokale pinsemenigheter som er nevnt i denne saken. Vi er imidlertid assosierte medlemmer i Assemblies of God (AOG) – og vil ta kontakt med deres internasjonale lederne knyttet til disse spørsmålene i etterkant av dette.

Vår erfaring med internasjonal samhandling og den beste vei til å skape forandring, er gjennom dialog. Hvis vi fra vesten kommer for å ta tydelige oppgjør inn i en annen kulturell kontekst, stenges dørene og vi oppnår ikke noe. Vi ønsker en videre dialog som fremmer et trygt samfunn der verken kristne eller andre homofile må møtes i hemmelighet for ikke å utsette seg selv for fare.