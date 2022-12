Hvorfor ‘Guds slave’ er en misvisende oversettelse

BIBELOVERSETTELSE: Når Paulus anvender slave-herre-relasjonen billedlig på den døptes forhold til Gud, skjønte alle at Gud er en god herre, ikke en voldsutøvende tyrann. De skjønte også at dette er et bilde, hentet fra menneskers erfaringsverden, og ikke en absolutt analogi.