Hegstads uholdbare argumentasjon

LIKEKJØNNET SAMLIV: I Vårt Land 14. november skriver Harald Hegstad at kristen etikk bør akseptere trofaste homofile relasjoner. Begrunnelsen er at et slikt samliv ikke har «påviselige skadevirkninger for dem selv eller omgivelsene». Vi mener argumentasjonen hans er uholdbar.