NYTT FORSLAG: I juni i år vedtok rådet å anbefale at Kirkemøtet i september gjør et prinsippvedtak om at arbeidsgiverfunksjoner samles og samordnes, men at det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for prestene, skriver Kristin Gunleiksrud Raaum. Bildet er av Trondenes kirke. (Foto: Vårt Land)