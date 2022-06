Til alle mine skeive venner: Unnskyld!

BEKLAGELSE: Unnskyld for de gangene jeg ikke tok til motmæle mot hatet. For de gangene jeg lot grumsete utsagn stå uimotsagt. For de gangene jeg var for opptatt av å balansere budskapet mitt for å blidgjøre noen. For de gangene dere ikke fikk støtte når dere trengte det.