Under overskriften «En tafatt kirke i møte med krigen» skriver Arne Johan Hovland i Vårt Land 8. april at han har vært fra seg «av fortvilelse over krigen i Ukraina. Men i kirkens gudstjenester møter man nesten ikke annet enn søtladen kristelighet.» Så spør han videre: «Er det feighet, eller misforstått fromhet?»

Den uprovoserte angrepskrigen Russland fører i Ukraina, hvor sivile og sivile mål som sykehus, skoler, boliger og tog er blitt mål for angrep, berører oss alle sterkt. Dette fordømmer vi og vi ber om at dette må stoppe.

Kirke-Norge fordømmer krigen

Vi har stor forståelse for fortvilelsen til Hovland. Men det stemmer altså ikke at Kirke-Norge ikke tydelig har fordømt Russlands hensynsløse angrep mot Ukraina. Det skjer stadig i mange sammenhenger i kirkene og i fellesskap som i uttalelser fra Norges Kristne Råd, Kirkenes Verdensråd og Bispemøtet.

Det er også grunn til kritikk av ledelsen i Den russisk-ortodokse kirke som har gitt støtte til denne krigen — Fykse Tveit og Hermansen

Sammen stilte vi oss også bak biskop Eidsvigs sterke tale på gudstjenesten 1. mars. Vi gikk begge tidlig ut i ulike medier og fordømte angrepet. Dette ligger åpent på profilene våre og i offisielle erklæringer fra våre respektive organisasjoner.

Sammen med Hovland og svært mange andre kjenner vi en dirrende harme mot det russiske lederskapets måte å opptre på. Vi vil på sterkest mulig måte fordømme brudd på internasjonal lov og rett, samt de menneskerettsbruddene og krigsforbrytelsene som Kreml må stilles til ansvar for.

Det er også grunn til kritikk av ledelsen i Den russisk-ortodokse kirke som har gitt støtte til denne krigen, og dermed også til dens brutalitet og brudd på våre felles kristne verdier.

Påskens budskap

I møte med påskens budskap kalles vi til å vise om det er dødskreftene eller oppstandelsens kraft vi representerer og støtter som kirker i en verden i krise. Her er det mye vi alle kan gjøre, på mange ulike måter ut fra våre ulike oppgaver.

