Regjeringen har frosset alle utbetalinger av bistandsmidler til multilaterale aktører de neste to ukene. Ifølge utviklingsministeren er det snakk om mange hundre millioner kroner. Det kan høres forståelig ut i uoversiktlige tider, men det dette antakelig betyr er at statsråden om to uker vil åpne for å omdisponere disse pengene til Norge i stedet.

Denne triksingen vil gjøre Norge til den største mottakeren av norsk bistand. Det er skammelig når Unicef anslår at halvparten av Somalias barn risikerer akutt underernæring i år.

Sultofre kan betale regningen

Likevel frykter jeg at det er dette utviklingsministeren planlegger for. Sammen med frysen av bistandsmidler uttaler hun til Bistandsaktuelt at hun åpner for å omdisponere bistandsbudsjettet, og sier videre at «Det helt sikkert kommer til å bli endringer når dette skal vedtas av Stortinget» i revidert statsbudsjett. Det dette egentlig betyr er at utviklingsministeren kan åpne for å ta penger fra sultofre i Øst-Afrika for å bruke de på flyktningmottak i Østfold.

Bistandsaktuelt anslår at overføringene fra bistandsbudsjettet til bosetting av ukrainske flyktninger i Norge kan bli på rundt 9 milliarder kroner. Dette vil gjøre Norge til den største mottakeren av norsk bistand. Det er et paradoks.

Det er svært bra at regjeringen endelig kommer i gang, og åpner for å ta imot minst 30.000 flyktninger fra Ukraina. Det store problemet er hvem de sender regningen til. Regjeringen har mange muligheter til å hente pengene fra andre steder. Økonomieksperter la forrige uke frem beregninger som viser at Norge kan tjene 1750 milliarder kroner på eksporten av olje og gass i 2022. Det er seks ganger så mye som var lagt til grunn i statsbudsjettet for 2022 – mer enn et helt statsbudsjett. Det er disse pengene som må finansiere hjelpen til flyktninger i Norge.

Ingen unnskyldning

Utviklingsministerens kontring vil antakelig være at de har fått godkjent denne bruken av bistandsmidler av de som fastsetter retningslinjene for hva som kan regnes som bistand, nemlig OECD DAC. Men argumentet holder ikke vann. Det unnskylder nemlig ikke at man tar penger fra uskyldige barn når man samtidig tjener enorme summer som følge av krigen.

Regjeringen har gang på gang uttrykt sin solidaritet, og sagt at de er forberedt på å hjelpe. Jeg er nå sterkt bekymret for at regningen for regjeringens hjelp sendes til verdens fattigste. Det er ikke riktig vei å gå.

