Solvang helsehus HELSEHUS: I et innlegg i Vårt Land fortalte Liv Riiser om sitt mindre hyggelige opphold på Ullern helsehus. Direktøren for helsehusene svarer at de jobber for å bli bedre på. Bildet viser Solvang helsehus på Bryn i Oslo. (Jil Yngland/NTB)