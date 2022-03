FREDEN TRUES: I mitt barnlige sinn trodde jeg at jorda var immun mot atomkrig mens jeg ba bønnen, skriver kronikkforfatteren om sin oppvekst under den kalde krigen. Nå trues verdensfreden igjen. Bilde: Polske jagerfly under NATO-øvelse tidligere i år. (Lithuanian Ministry of National Defense via AP/ NTB/AP)