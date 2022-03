ENKEL LØSNING: – Det blir noen ekstra reisekostnader, men det er prisen for å sikre et yrkesmessig mangfold i kirkens øverste organ, skriver Arve Juritzen om sitt forslag som skal sikre at leke medlemmer uten fast jobb skal kunne delta på Kirkemøtet. Bilde: Kirkemøtet 2021. (Giulia Troisi)