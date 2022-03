Unge Høyre-leder Ola Svenneby har et betimelig innlegg om Rødt og SVs NATO-politikk, og de to partienes syn på Ukraina som en del av Putins interessesfære. Det fremstår i dag som en tragedie at ikke Ukraina for lengst har blitt akseptert som NATO-medlem.

Carl Johansen (MDG)

Det er imidlertid et par ting Svenneby ikke nevner. Selv om Rødt og SVs analyse av Putins imperialistiske diktatur har vært grunnleggende feil, har partiene reist viktige poeng om NATO og USAs mange brudd på folkeretten.

Høyresiden har lang tradisjon i å se en annen vei i disse spørsmålene. På samme måte som ytre venstre har sett en annen vei når det gjelder Kina og Russland, har mainstream-høyre nærmest konsekvent lukket øynene for overgrep begått av våre «venner».

Solberg og Støre sitter musestille

USA med fleres invasjon av Irak i 2003 ble begrunnet med et tilsvarende falskt narrativ som det Putin nå bruker i krigen mot Ukraina, med fabrikkerte påstander om masseødeleggelsesvåpen, og påståtte koblinger til al-Quaida. Flere hundre tusen ble drept i Irak, en hel region destabilisert, og IS ble født i ruinene. Det er en åpen diskusjon om det er USA eller Sovjet/Russland som står bak flest kriger mot og invasjoner av andre land siden andre verdenskrig.

Nato har i sitt charter at alliansen skal fremme demokrati, men realiteten er en annen. Jens Stoltenberg uttalte til Nordisk Råd i november: «Kina slipper for billig unna, når den kommende supermakten kjemper imot demokrati og ytringsfrihet. Og når det gjelder Natos egne medlemmer, må land som Tyrkia finne seg i å bli kritisert.» Jeg kunne ikke vært mer enig i begge deler, men det krever at ord følges av handling. Solberg og Støre sitter like musestille i båten begge to.

Har Unge Høyre noen tanker om hvordan krigsforbrytere fra alle land – også de store og mektige – skal kunne stilles til ansvar? — Carl Johansen

Vi trenger ny utenrikspolitikk

Har Unge Høyre noen tanker om hvordan krigsforbrytere fra alle land – også de store og mektige – skal kunne stilles til ansvar? MDG mener en internasjonal straffedomstol med full, reell jurisdiksjon er nøkkelen, samt reform av Sikkerhetsrådet i FN.

Den ideologiske blindheten som ble dyrket under den kalde krigen, eksisterer dessverre i beste velgående, både på høyre- og venstresiden. Derfor trenger vi en ny utenrikspolitikk, som setter menneskerettigheter, rettsstat og ytringsfrihet foran kortsiktig økonomisk profitt, og som sanksjonerer kriminelle staters maktmisbruk. Ikke når det er for sent, men i sanntid.

Håper vi kan samarbeide videre

Unge Høyre tok et modig skritt da de gikk imot Solberg-regjeringens Kina-politikk på Høyres landsmøte i 2021. Jeg håper vi kan samarbeide videre om en utenrikspolitikk fri for ideologiske skylapper, og med enkeltmenneskets ukrenkelighet i sentrum.