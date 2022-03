GUD FAR: «Å være ekskludert fra det transcendentale med kropp og språk er fremmedgjørende og gjør vondt», skriver denne språkviteren. I anledning 8. mars har hun skrevet en fiktiv stilling hun skulle ønske Den norske kirke lyste ut. William Blake har her portrettert Gud som mann («Ancient of Days», 1794). (Wikimedia Commons)