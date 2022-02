Hessens vranglære og Vårt Lands kildekritikk

SYSTEMET ER DESIGNET: – Internasjonale forskere mener det ikke lenger gir mening å hevde at de mange prosessene i cellene skyldes tilfeldigheter, skriver Dag Erlandsen. Bildet viser en blastocyst, en klump av celler i den tidlige utviklingen av et embryo. (Institute of Molecular Biology of the Austrian Academy of Sciences / AP/AP)