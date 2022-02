Takk for henvendelsen som vi mottok 7. februar, og som gir oss muligheten til å ha dialog om markering av kvenfolkets dag/kvääninkansan päivä og Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.

Kommisjonens utgangspunkt er at markering av både kvenfolkets dag og samenes nasjonaldag er opp til samene og kvenene selv å legge innhold i. Fra samisk hold kjenner vi til at det har vært en diskusjon om hvordan dagen skal markeres, og der har samene landet på at en vil bruke en slik dag i året til feiring. Vi har akkurat lagt bak oss samenes nasjonaldag, og ser frem mot kvenfolkets dag. Vi legger med glede merke til forbundets ønske om en høytidelig feiring av dagen.

Vi kvener opplever at Sannhets- og forsoningskommisjonen vender ryggen til feiringen av kvenfolkets dag

Sannhets- og forsoningskommisjonen arbeider til daglig med en rapport om fornorskingshistorien til samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Vi har fått god respons under arbeidet, også fra kvener som ønsker å fortelle om sine erfaringer med fornorskingspolitikk og urett. Dette er en mørk del av vår felles historie, og vi har alle mistet noe på veien, ikke minst kunnskap om og stolthet over kvensk kultur. Derfor synes kommisjonen det er fint dersom vi kan være med på å synliggjøre og løfte frem kvensk kultur på kvenfolkets dag. Vi møter mange gjennom vårt arbeid som er stolte av sitt opphav, som er glad i kvensk språk og som er sterke kulturbærere – ikke minst ungdommen. Det gir håp for fremtiden.

Kommisjonen ønsker en felles markering av kvenfolkets dag

Kommisjonen ønsker en felles markering av kvenfolkets dag. Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar for øvrig på arrangement etter invitasjon. I år prioriterer vi Oslo og omegn. Vi imøteser et snarlig dialogmøte med Norsk kveners forbund slik at vi får mulighet til både å snakke om markeringen av kvenfolkets dag, men også om status i kommisjonens arbeid, involvering av kvener og hva som skal skje fremover. Dette ser vi på som en fortsettelse av den løpende dialogen vi har hatt med Norske kveners forbund sentralt, men også som en forlengelse av samarbeidet vi har hatt med flere av forbundets lokalforeninger.

