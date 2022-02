Vi registrerer at Bruset, Farstad og Kalvig hevder at undervisning om kjønnsmangfold ikke baserer seg på vitenskap eller kunnskap (Vårt Land 26.1.22). Her er vi uenige. Vi er godt kjent med hva Bruset, Farstad og Kalvig tenker om temaene kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsmangfold. Vi holder likevel fast på hvor viktig det er at mennesker får tilgang til informasjon om egne liv, og at levde liv ikke reduseres til ideologi.

Det som er langt mer oppsiktsvekkende, er påstandene om at Fri er en udemokratisk organisasjon og burde holdes utenfor høringer og politisk arbeid. Dette er usaklig skremselspropaganda.

Det føles underlig å måtte skrive dette, men i likhet med de fleste andre interesseorganisasjoner er FRI en demokratisk medlemsorganisasjon — Inge Alexander Gjestvang

Vår demokratiske rett til dialog

Forfatterne problematiserer at vi «lobbyerer på alle nivåer, ikke minst innen lovarbeid». Her tar de både direkte og indirekte til orde for å innskrenke vår ytringsfrihet og vår demokratiske rett til dialog med beslutningstakere og deltagelse i offentlige høringsrunder. Det er en lang og viktig tradisjon i Norge å høre på de som er direkte berørt av lovforslag og andre ting som legges ut på høring. Dette er en direkte konsekvens av et velfungerende demokrati. Derfor inviteres organisasjoner til å uttale seg om felt som angår dem. Noe annet ville ikke bare vært et demokratisk problem, men holdt relevant informasjon vekk fra beslutningstakere.

Det føles underlig å måtte skrive dette, men i likhet med de fleste andre interesseorganisasjoner er Fri en demokratisk medlemsorganisasjon. Fri representerer skeiv organisering tilbake til 1950, da vår forgjenger DNF-48 ble stiftet i Oslo. Vår politikk utformes gjennom demokratiske prosesser og vedtas av organisasjonens høyeste organ, landsmøtet, hvor demokratisk valgte delegater bestemmer organisasjonens politikk i kommende periode.

Faller på sin egen urimelighet

Som i alle andre organisasjoner er politikken under utvikling og med store spenn i meninger internt, som det skal være. Bruset, Farstad og Kalvigs forsøk på å gi inntrykk av at vi har en skjult agenda og er i en særstilling blant resten av Norges rike organisasjonsliv, faller på sin egen urimelighet.

