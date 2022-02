Nobelkomiteen bør beklage til Abiy Ahmed

Nobels fredspris er verdens mest prestisjefylte og symboltunge pris. Det norske folk generelt og Nobelkomiteen spesielt er betrodd med et stort ansvar. Det er krevende å forvalte en arv som skal komme hele menneskeheten til gode.

Den Norske Nobelkomite har gjort formidabel innsats i å bevare prisens integritet, ved å avstå fra å bruke den politisk. Det er betryggende at prisen ikke styres etter politiske ideologier, meninger eller skiftende offentlig opinion. Det er kun mottakernes fredsinnsats som er avgjørende.

Leder landet gjennom en krevende tid

I 2019 fikk Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali tildelt Nobels fredspris, både for fredsavtalen med Eritrea og for hans omfattende politiske reform i Etiopia. Siden høsten 2020 har Etiopia stått i en krevende intern konflikt, der krefter mot reformen slår tilbake med voldelige midler for å reversere den.

Norske og andre vestlige medier har brukt fredsprisen mot Abiy Ahmed, og kommet med sterke beskyldninger. De samme mediene ignorerer det faktum at han leder landet gjennom en krevende tid. Nobelkomiteen har også vært under sterkt press for å trekke tilbake prisen. Heldigvis har komiteen avvist kravene i samsvar med prisens statutter.

Det er skuffende at komiteen svikter Abiy Ahmed i å realisere drømmen om å skape en varig fred på Afrikas horn — Lemma Desta

Brudd på tradisjonen og statuttene

Men nå har vi sett et uventet og uvanlig brudd på tradisjonen. Først med komitélederens innlegg og intervjuer i norske og internasjonale medier. Så kom pressemeldingen fra komiteen. Der antydes Abyis ansvar for å hindre humanitær hjelp, samt kravet om å avslutte krigen.

Vi mener utspillene fra komiteen er brudd på tradisjonen og statuttene. Komiteen bruker sin posisjon til å blande deg inn i Etiopias konflikt, og gir nærmest en instruks til statsministeren. Vi mener at Abiy Ahmed ikke har hindret tilgang til humanitær hjelp med vilje. Han har gjentatte ganger prøvd å gi freden en mulighet. Han innførte humanitær våpenhvile i juni 2021.

Skuffende at komiteen svikter Abiy

Motstanderne er derimot sterkt mot varig fred og demokrati i Etiopia. Derfor har de kjørt en grusom krig mot sivilbefolkningen i Nord-Etiopia. Det er skuffende at komiteen svikter Abiy Ahmed i å realisere drømmen om «å skape en varig fred på Afrikas horn.» Fremstilling fra komiteen er feil. Vi ber derfor Nobelkomiteen å komme med en rettelse og en offisiell beklagelse ovenfor Abiy Ahmed.

